Що відомо про бажання Chevron купити "Лукойл"?
Chevron вивчає варіанти купівлі глобальних активів російської нафтової компанії “Лукойл”, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Минулого тижня Міністерство фінансів США надало дозвіл потенційним покупцям на переговори з "Лукойлом" щодо іноземних активів. Chevron приєднається до Carlyle та інших фірм у гонці за портфелем "Лукойла" вартістю щонайменше 20 мільярдів доларів.
Джерела повідомили, що Chevron вивчає варіанти купівлі активів "Лукойла", де компанії перетинаються, а не всього портфеля. Компанія заявила, що дотримується законів і нормативних актів, що застосовуються до її діяльності, і не коментує комерційні питання.
Цікаво! "Лукойл" видобуває близько 2% світового видобутку нафти всередині країни та за кордоном і заявив, що шукає покупців на свої міжнародні активи, які виробляють 0,5% світового обсягу нафти. Їхня вартість, за оцінками, становить близько 22 мільярдів доларів, згідно з поданими за 2024 рік даними.
Чому не вдалося продати активи швейцарській Gunvor?
Компанія Gunvor відкликала свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів "Лукойла" після звинувачень у зв'язках з Кремлем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Також у Мінфіні США заявили, що ніколи не схвалили б угоду купівлі "Лукойла" компанією, яка пов’язана з Путіним.
Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна має негайно припинитися. Доки Путін продовжуватиме безглузді вбивства, маріонетка Кремля, Gunvor, ніколи не отримає ліцензії на діяльність та отримання прибутку,
– повідомило Міністерство фінансів США в X.
Ці коментарі з'явилися після того, як "Лукойл" минулого тижня заявив, що прийняв пропозицію багатонаціонального торгового дому купити його міжнародний бізнес після того, адже Трамп оголосив про санкції проти енергетичної компанії.
Про санкції проти "Лукойла"
США відтермінували санкції проти "Лукойла" до 13 грудня, дозволяючи певні операції, пов'язані з АЗС та продажем міжнародних активів компанії. Натомість Велика Британія призупинила санкції для болгарських підрозділів "Лукойла".
Болгарія та Румунія розглядають націоналізацію активів "Лукойл" у відповідь на санкції проти російських нафтових компаній. Молдова запрошує екстрену допомогу в Румунії, щоб уникнути санкцій і забезпечити стабільність у нафтозабезпеченні.
"Лукойл" затримує зарплати понад 6 тижнів для близько 1,3 тисячі працівників у Іраку через санкції США та Великої Британії. Ірак припинив виплати на користь "Лукойла", і якщо ситуація не вирішиться за 6 місяців, компанія може залишити проєкт.