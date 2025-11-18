Что известно о желании Chevron купить "Лукойл"?

Chevron изучает варианты покупки глобальных активов российской нефтяной компании “Лукойл”, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе Министерство финансов США предоставило разрешение потенциальным покупателям на переговоры с "Лукойлом" по иностранным активам. Chevron присоединится к Carlyle и другим фирмам в гонке за портфелем "Лукойла" стоимостью не менее 20 миллиардов долларов.

Источники сообщили, что Chevron изучает варианты покупки активов "Лукойла", где компании пересекаются, а не всего портфеля. Компания заявила, что придерживается законов и нормативных актов, применяемых к ее деятельности, и не комментирует коммерческие вопросы.

Интересно! "Лукойл" добывает около 2% мировой добычи нефти внутри страны и за рубежом и заявил, что ищет покупателей на свои международные активы, которые производят 0,5% мирового объема нефти. Их стоимость, по оценкам, составляет около 22 миллиардов долларов, согласно представленным за 2024 год данным.

Почему не удалось продать активы швейцарской Gunvor?

Компания Gunvor отозвала свое предложение о покупке международных активов "Лукойла" после обвинений в связях с Кремлем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Также в Минфине США заявили, что никогда не одобрили бы сделку покупки "Лукойла" компанией, которая связана с Путиным.

Президент Трамп четко дал понять, что война должна немедленно прекратиться. Пока Путин будет продолжать бессмысленные убийства, марионетка Кремля, Gunvor, никогда не получит лицензии на деятельность и получение прибыли,

– сообщило Министерство финансов США в X.

Эти комментарии появились после того, как "Лукойл" на прошлой неделе заявил, что принял предложение многонационального торгового дома купить его международный бизнес после того, ведь Трамп объявил о санкциях против энергетической компании.

О санкциях против "Лукойла"