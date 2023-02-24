Кабмін передав в управління Фонду держмайна конфісковані активи олігарха Шелкова

Кабмін передав в управління Фонду держмайна конфісковані за рішенням суду активи російського мільярдера Михайла Шелкова. Надалі активи будуть приватизовані або надані для оренди.

Представник уряду Тарас Мельничук повідомив, що йдеться про активи, стягнуті в дохід держави згідно з рішенням ВАКС від 23 січня та постановою Апеляційної палати ВАКС від 3 лютого.

Зверніть увагу НАЗК офіційно визнав Auchan спонсором війни

Також доручено Фонду державного майна зарахувати кошти від продажу або оренди зазначених активів до Державного бюджету України,

– написав він.

Які активи конфіскували

100% ТОВ "ВСМПО Титан Україна"‎,

100% ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат"‎,

100% ТОВ "Тай-Мінералс"‎,

100% ТОВ "Інвестагро"‎.

Також були конфісковані та передані Фонду держмайна в управління склад рулонів нержавіючої стальної стрічки в Нікополі, комплекс будівель і споруд у селі міського типу Демурине (Дніпропетровська область), будинок у селі Новоандріївка (Дніпропетровська область), квартири в Одесі та Нікополі, паркувальне місце в Одесі, 18 транспортних засобів тощо.

Уряд доручив Фонду держмайна забезпечити проведення приватизації або передачу в оренду цих активів. Отримані гроші зараховуватимуться до держбюджету.