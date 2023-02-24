Представитель правительства Тарас Мельничук сообщил, что речь идет об активах, взысканных в доход государства согласно решению ВАКС от 23 января и постановлению Апелляционной палаты ВАКС от 3 февраля.

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Также поручено Фонду государственного имущества отнести средства от продажи или аренды указанных активов в Государственный бюджет Украины,

– написал он.

Какие активы конфисковали

100% ООО "ВСМПО Титан Украина"‎,

100% ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат"‎,

100% ООО "Тай-Минералс"‎,

100% ООО "Инвестагро".

Также были конфискованы и переданы Фонду госимущества в управление склад рулонов нержавеющей стальной ленты в Никополе, комплекс зданий и сооружений в селе городского типа Демурино (Днепропетровская область), дом в селе Новоандреевка (Днепропетровская область), квартиры в Одессе и Никополе, парковочное место в Одессе, 18 транспортных средств и т.д.

Правительство поручило Фонду госимущества обеспечить проведение приватизации или передачу в аренду этих активов. Вырученные деньги будут засчитываться в госбюджет.