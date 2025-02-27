Акції Rheinmetall зросли в 10 разів після вторгнення Росії в Україну
- Вартість акцій Rheinmetall зросла в 10 разів з моменту вторгнення Росії в Україну, досягнувши 968 євро на біржі Xetra.
- Зростання пов'язане з підвищеним попитом на військову техніку, зокрема через постачання зброї Україні та підготовку НАТО.
Вартість акцій німецького виробника зброї Rheinmetall зросла у десять разів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Акції Rheinmetall зросли
Цей стрімкий ріст пов’язаний із збільшеним попитом на військову техніку та озброєння, що виробляє Rheinmetall. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.
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Яке фіксують зростання
- 23 лютого 2022 року акції компанії торгувалися за 96,8 євро
- Сьогодні їхня ціна на біржі Xetra досягла 968 євро
Чому зростає попит на продукцію Rheinmetall
Передусім у цьому питанні відіграла роль допомога Україні – компанія активно постачає зброю Києву. Ще одним аспектом стала підготовка НАТО, адже країни Альянсу наразі активно нарощують військові закупівлі через загрозу з боку Росії.
Серед факторів успіху і широкий асортимент – Rheinmetall виробляє танки, артилерію, зенітні гармати та боєприпаси, які відіграють ключову роль у сучасних конфліктах.
Важливо. Німецька компанія стала одним із найбільших бенефіціарів військового загострення у Європі, а її фінансові показники стрімко зростають.