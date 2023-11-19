Китайський Alibaba, який спонсорує війну, постраждав від санкцій США: про які збитки йдеться

Компанія Alibaba змушена переглянути план свого розвитку через санкції США. Гіганту доведеться відмовитися від амбітних планів.

CША змусили Alibaba змінити плани

Alibaba Group Holding повідомила про те, що не буде виділяти "хмарний" бізнес в окрему компанію. Ця ідея лунала в інформаційному полі вже давно, але її реалізації завадили США, а точніше – запроваджені ними обмеження.

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Інтернет-гігант пояснив, що обмеження експорту сучасних чипів, які виготовляють США, до Китаю, може негативно вплинути на хмарний сегмент. Йдеться навіть не про продаж нових продуктів, а виконання умов чинних контрактів.

Через це Alibaba не буде відокремлювати хмарний бізнес від основної компанії, а зосередиться на розвитку підрозділу. Те ж саме стосується мережі продовольчих магазинів Freshippo – гігант не готовий виводити компанію на IPO та продовжує вивчати ринок та інші ризики.

Alibaba продовжує постачати товари у Росію, НАЗК внесло компанію у список міжнародних спонсорів війни проти Укрїни.

Водночас з останніми новинами траст засновника Alibaba Group Holding Джека Ма повідомив, що продає 10 мільйонів цінних паперів на 871 мільйон доларів. Акції повинна поступити у продаж 21 листопада через фонди SP Investment і JC Properties, які частиною трасту Джека Ма.

Акції компанії впали у ціні на 9,1% Загалом з початку року цінні папери Alibaba подешевшали на 10,2%.