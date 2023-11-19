США заставили Alibaba изменить планы

Alibaba Group Holding сообщила о том, что не будет выделять "облачный" бизнес в отдельную компанию. Эта идея звучала в информационном поле уже давно, но ее реализации помешали США, а точнее – введенные ограничения.

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Интернет-гигант пояснил, что ограничение экспорта современных чипов, производимых США в Китай, может негативно повлиять на облачный сегмент. Речь идет даже не о продаже новых продуктов, а о выполнении условий действующих контрактов.

Поэтому Alibaba не будет отделять облачный бизнес от основной компании, а сосредоточится на развитии подразделения. То же касается сети продовольственных магазинов Freshippo – гигант не готов выводить компанию на IPO и продолжает изучать рынок и другие риски.

Важно! Alibaba продолжает поставлять товары в Россию, НАПК внесло компанию в список международных спонсоров войны против Украины.

В то же время, с последними новостями траст основателя Alibaba Group Holding Джека Ма сообщил, что продает 10 миллионов ценных бумаг на 871 миллион долларов. Акции должны поступить в продажу 21 ноября через фонды SP Investment и JC Properties, которые являются частью траста Джека Ма.

Акции компании упали в цене на 9,1%. В целом с начала года ценные бумаги Alibaba подешевели на 10,2%.