CША змусили Alibaba змінити плани

Alibaba Group Holding повідомила про те, що не буде виділяти "хмарний" бізнес в окрему компанію. Ця ідея лунала в інформаційному полі вже давно, але її реалізації завадили США, а точніше – запроваджені ними обмеження.

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Інтернет-гігант пояснив, що обмеження експорту сучасних чипів, які виготовляють США, до Китаю, може негативно вплинути на хмарний сегмент. Йдеться навіть не про продаж нових продуктів, а виконання умов чинних контрактів.

Через це Alibaba не буде відокремлювати хмарний бізнес від основної компанії, а зосередиться на розвитку підрозділу. Те ж саме стосується мережі продовольчих магазинів Freshippo – гігант не готовий виводити компанію на IPO та продовжує вивчати ринок та інші ризики.

Важливо! Alibaba продовжує постачати товари у Росію, НАЗК внесло компанію у список міжнародних спонсорів війни проти Укрїни.

Водночас з останніми новинами траст засновника Alibaba Group Holding Джека Ма повідомив, що продає 10 мільйонів цінних паперів на 871 мільйон доларів. Акції повинна поступити у продаж 21 листопада через фонди SP Investment і JC Properties, які частиною трасту Джека Ма.

Акції компанії впали у ціні на 9,1% Загалом з початку року цінні папери Alibaba подешевшали на 10,2%.