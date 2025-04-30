Білий дім обурений: Amazon розглядала ідею розкривати вплив тарифів на ціни

Білий дім різко відповів на повідомлення про те, що Amazon нібито хоче інформувати покупців про вплив тарифів Дональда Трампа на кінцеву ціну товарів.

Що відомо

Компанія розглядала можливість показу окремої графи з сумою тарифів – передусім на імпорт із Китаю, звідки надходить значна частина продукції Amazon, інформує 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт назвала ці наміри "ворожими та політизованими", запитавши, чому подібні дії не вживалися в період високої інфляції за Байдена.

Позиція Amazon

Офіційно Amazon заперечує впровадження такої функції: речник компанії Тім Дойл повідомив, що ідею справді обговорювали в рамках проєкту Amazon Haul, однак вона не була затверджена й не реалізовуватиметься.

Попри це, інцидент викликав особисту реакцію Дональда Трампа – за даними CNN, він подзвонив Джеффу Безосу 29 квітня, аби висловити невдоволення.

Зауважте. Джерела у Білому домі розповідають, що Трамп і Безос останнім часом суттєво зблизились і регулярно спілкуються.