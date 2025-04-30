Що відомо

Компанія розглядала можливість показу окремої графи з сумою тарифів – передусім на імпорт із Китаю, звідки надходить значна частина продукції Amazon, інформує 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт назвала ці наміри "ворожими та політизованими", запитавши, чому подібні дії не вживалися в період високої інфляції за Байдена.

Позиція Amazon

Офіційно Amazon заперечує впровадження такої функції: речник компанії Тім Дойл повідомив, що ідею справді обговорювали в рамках проєкту Amazon Haul, однак вона не була затверджена й не реалізовуватиметься.

Попри це, інцидент викликав особисту реакцію Дональда Трампа – за даними CNN, він подзвонив Джеффу Безосу 29 квітня, аби висловити невдоволення.

Зауважте. Джерела у Білому домі розповідають, що Трамп і Безос останнім часом суттєво зблизились і регулярно спілкуються.