Что известно

Компания рассматривала возможность показа отдельной графы с суммой тарифов – прежде всего на импорт из Китая, откуда поступает значительная часть продукции Amazon, информирует 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала эти намерения "враждебными и политизированными", спросив, почему подобные действия не предпринимались в период высокой инфляции при Байдене.

Позиция Amazon

Официально Amazon отрицает внедрение такой функции: представитель компании Тим Дойл сообщил, что идею действительно обсуждали в рамках проекта Amazon Haul, однако она не была утверждена и не будет реализовываться.

Несмотря на это, инцидент вызвал личную реакцию Дональда Трампа – по данным CNN, он позвонил Джеффу Безосу 29 апреля, чтобы выразить недовольство.

Заметьте. Источники в Белом доме рассказывают, что Трамп и Безос в последнее время существенно сблизились и регулярно общаются.