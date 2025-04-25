Всі iPhone для США збиратимуть в Індії — Apple змінює стратегію

Apple планує перенести збирання всіх iPhone, призначених для американського ринку, до Індії до кінця 2026 року. Цей крок спрямований на зменшення залежності від китайського виробництва.

Напруга між Китаєм та США

Це стратегічне рішення також є відповіддю на зростаючі торговельні напруження між США та Китаєм, включаючи високі мита на китайські товари, передає 24 Канал з посиланням на ​Financial Times.

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Наразі більшість iPhone збирається в Китаї, але Apple вже розширює виробництво в Індії за участю партнерів, таких як Foxconn і Tata Electronics.

"Для досягнення поставленої мети компанія планує подвоїти обсяги виробництва в Індії, що дозволить зібрати близько 60 мільйонів пристроїв для американського ринку", – ідеться у статті. ​

Індія отримає лише переваги

Цей перехід також сприятиме створенню нових робочих місць в Індії та зміцненню її позицій як ключового виробничого хабу для Apple. ​

Зауважимо, що з березня з Індії до США вирушило щонайменше 6 вантажних рейсів по 100 тонн кожен. Ідеться приблизно про 1,5 мільйона смартфонів. Щоб прискорити митне оформлення, Apple навіть домовилася з індійською владою про створення "зеленого коридору".