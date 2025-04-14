Apple на межі найбільшої кризи з часів пандемії – через торговельну війну США

Apple опинилася під загрозою нової кризи, яку аналітики вже називають найсерйознішою від часів COVID-19. Причина – загострення торговельної політики США, що знову ставить під удар технологічних гігантів.

Пільги для Apple – тимчасові

Наразі компанія тимчасово уникнула жорстких наслідків завдяки винятку з митної політики – адміністрація Трампа зробила поступку, яка дозволила Apple поки що зберегти поточні умови імпорту електроніки. Це дало компанії змогу зітхнути з полегшенням, але ненадовго, пише Bloomberg, про що інформує 24 Канал.

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Ще до рішення про пільгові мита Apple активно готувалась доперенесення частини виробництва з Китаю до Індії. Там мали випускати понад 30 мільйонів iPhone щороку для покриття попиту на американському ринку.

Це допомогло б стримати зростання цін на фоні нової тарифної політики. Втім, реалізацію цього плану можуть поставити на паузу.

Зауважте. Міністр торгівлі США Говард Лютнік вже попередив, що митна пільга – тимчасова. У Білому домі також не виключають появу нового податку на товари з напівпровідниками, що знову може зачепити Apple.

Залежність Apple від Китаю

Проблема в тому, що компанія досі критично залежна від Китаю: 87% iPhone, 80% iPad і 60% Mac виготовляються саме там. У КНР зосереджено і близько 17% виторгу Apple, зокрема через десятки фірмових магазинів.

Хоча Apple вже перенесла частину виробництва до В'єтнаму, Таїланду й Малайзії, цього недостатньо, щоб убезпечити бізнес у разі нового загострення торговельного конфлікту.

Поки що компанія виграла час, та в майбутньому її може чекати найважчий виклик за останні роки.

До слова, Apple переправила 1,5 мільйона iPhone з Індії до США, щоб уникнути нових мит, запроваджених адміністрацією Трампа.