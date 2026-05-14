Відома мережа йде назавжди після 20 років роботи: чому шансів немає і хто займе місце

Львівська група "Євротек" вирішила закрити мережі супермаркетів "Арсен", "Фреш", "Союз" і "Квартал". Власник мережі розповів про справжню причину такого рішення й до чого тут гіганти ритейлу "Сільпо" й "АТБ".

Як розвивався "Арсен"?

Перший супермаркет "Арсен" відкрили у Львові ще у 2002 році. Засновником мережі був бізнесмен Роман Шлапак, пише Forbes.

Дивіться також Почати бізнес у б'юті-сфері: скільки коштує відкрити салон краси у 2026 році

Уже у 2009 році компанія "Інтермаркет" збанкрутувала, після чого активи перейшли до групи "Євротек" Михайла Весельського. На момент зміни власника мережа мала:

сім супермаркетів;

торговий центр "Арсен" в Івано-Франківську;

логістичний центр у Львові.

Весельський тоді взяв на себе великі борги компанії:

880 мільйонів гривень перед банками;

145 мільйонів гривень перед постачальниками;

ще 200 мільйонів гривень перед підрядниками.

Кошти на купівлю бізнесу він отримав після продажу двох заводів ТМ "Стожар" компанії "Кернел" у 2006 році. Партнером Весельського у "Євротеку" був Василь Яніцький, однак у 2014 році він залишив бізнес через політичну діяльність.

Під управлінням "Євротеку" мережа активно розширювалася. До 2015 року вона налічувала вже 64 магазини під брендами "Арсен", "Фреш", "Союз" і "Квартал". Згодом кількість магазинів почала скорочуватися.

Станом на минулий рік у Львові залишалося щонайменше шість магазинів "Арсен". Мережа працювала у форматі великих районних торгових центрів площею від 1500 до 13 000 квадратних метрів.

Чому компанія закрила мережу?

Михайло Весельський називає вихід з ринку "плановим" і "контрольованим".

Попри те, що виторг ТОВ "Альянс Маркет" торік зріс на 21,2% – до 3 мільярдів гривень – компанія залишалася збитковою.

За даними YouControl, збиток мережі зріс ще на 27,6% і досяг 73 мільйонів.

Водночас Весельський запевняє, що компанія залишається фінансово стабільною.

Ми маємо достатній ресурс, щоб відповідно до умов і термінів виконати всі зобов’язання перед партнерами, постачальниками та працівниками. Ми подбали про те, щоб на наші локації прийшли найкращі оператори ринку України,

– зазначив він.

За його словами, для торгових площ уже шукають нових орендарів. Також він пояснив, що рішення про закриття ухвалили після детального аналізу ринку та бажання зосередитися на нових проєктах у сфері девелопменту та соціальних ініціатив.

Чи справді "АТБ" й "Сільпо" витісняють менші мережі?

За даними GT Partners, торік"Арсен" посідав сьоме місце серед ритейлерів Львова та області за площею магазинів – близько 10 500 квадратних метрів. CEO IDNT Микола Чумак вважає, що мережа не змогла адаптуватися до нових умов ринку.

Це був "динозавр", який довго занепадав: у нього була хронічна недоінвестованість у формати магазинів, обладнання та маркетинг,

– каже він.

Експерти зазначають, що зараз регіональним мережам дедалі важче конкурувати з великими гравцями на кшталт "АТБ" чи "Сільпо".

Директор GT Partners Ігор Гугля припускає, що приміщення "Арсену" навряд чи перейдуть одному оператору – їх можуть розділити між різними ритейлерами. На його думку, вижити на ринку можуть або великі національні мережі, або локальні бренди з чіткою спеціалізацією – наприклад, на фермерських чи нішевих продуктах.

Що це означає?

Закриття "Арсену" показує, наскільки складно регіональним мережам виживати в умовах агресивної конкуренції великих національних гравців. Ринок продуктового ритейлу в Україні дедалі більше концентрується навколо кількох великих мереж, які мають:

сильні логістичні системи;

великі бюджети;

можливість швидко оновлювати магазини;

масштабні програми лояльності.

Зауважте! Історія "Арсену" – це приклад того, як навіть велика та відома регіональна мережа може втратити позиції без постійних інвестицій і адаптації до нових реалій ринку. Попри майже 25 років роботи, мережа не змогла витримати конкуренцію з національними ритейлерами.

Чому бізнеси в Україні закриваються?

Як зауважує для 24 Каналу маркетологиня Наталія Головачко, закриття бізнесів нині стало масовим явищем, а не поодинокими випадками.

Статистика свідчить, що у торік припинили діяльність на 11% більше підприємців, ніж позаторік. Ця хвиля зачіпає різні регіони: у Києві за рік закрилися близько 120 ресторанів, у Львові – близько 50. Понад третину всіх припинень діяльності становить роздрібна торгівля.

Експертка пояснює, що серед причин такого масового закриття є як падіння попиту та платоспроможності, так і кадровий голод.

Наталія Головачко Засновниця Marketing Club Lviv Через війну та інфляцію люди суттєво економлять, клієнтів у закладах стало менше. Крім того, тарифи, оренда та податки зросли.

А ще один чинник впливу – це те, що внаслідок мобілізації та міграції бізнеси відчувають дефіцит працівників.

Для 24 Каналу експертка з клієнтського напрямку Анастасія Ямелинець додає, що закриття бізнесу відбувається переважно через накопичення різних змін. Експертка також говорить про суттєве зростання фінансового навантаження, як-от витрати на логістику, оренду, персонал, енергоносії тощо. Крім того, помітно змінилася споживча поведінка.

Наприклад, за даними маркетингової компанії Kantar, покупки стають більш раціональними: люди частіше порівнюють альтернативи, знижують частоту покупок і чутливіше реагують на ціну.

Анастасія Ямелинець Клієнт-партнерка в Kantar Бізнеси, які не встигають адаптуватися до цих змін або продовжують працювати за моделлю "як раніше" і не підкріплюють свої рішення актуальними даними, швидко втрачають стійкість.

І враховуючи ситуацію в країні, одним із головних чинників для закриття є воєнні ризики. Бізнес може страждати від перебоїв у роботі, міграції клієнтів, нестабільності постачання.

Не менш важливим є психологічний фактор: невизначеність, відкладений попит, зниження готовності інвестувати.

Що відомо про вихід "Арсен" з ринку?