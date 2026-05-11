Кінець епохи: відома мережа супермаркетів закриває всі магазини у Львові

Мережа супермаркетів "Арсен", яка працювала у Львові понад 20 років, припиняє роботу всіх своїх магазинів у місті. Для львівського ринку ритейлу це одна з найгучніших новин останнього часу, адже "Арсен" був серед перших великих продуктових супермаркетів на заході України.

Чому мережа "Арсен" закривається?

Усі магазини мережі припинять роботу з 1 червня, пише ZAXID.NET.

Причини такого рішення офіційно не коментують, однак на ринку вже говорять про складну конкуренцію, зміну споживчих звичок та переформатування ритейлу.

Мережа належить групі "Євротек" і в різні роки активно розширювалася у Львові, Івано-Франківську та Рівному. Компанія запускала реконструкції магазинів, відкривала оновлені супермаркети та змінювала формат роботи.

"Арсен" був одним із перших великих супермаркетів у Львові.

На піку мережа обслуговувала десятки тисяч покупців щодня.

Що це означає?

Львівський ринок ритейлу продовжує концентруватися навколо кількох великих гравців Локальним мережам дедалі важче конкурувати з національними брендами Частина працівників "Арсену" може перейти до інших торгових мереж Вакантні приміщення супермаркетів можуть швидко зайняти конкуренти Для багатьох львів’ян це зникнення одного з найвідоміших локальних брендів 2000-х

Зауважте! Історія "Арсену" показує, наскільки швидко змінюється український ритейл. Те, що ще десять років тому виглядало стабільним і впізнаваним бізнесом, сьогодні може не витримати конкуренції, нових форматів та зміни поведінки покупців. Для Львова це не просто закриття магазинів, а завершення цілої епохи локального ритейлу.

Детально про мережу "Арсен" у Львові

Перший "Арсен" відкрився у 2002 році в місті Львові і водночас став першим супермаркетом такого формату на заході Україні, пише Evrotek.

Ми перші запропонували львів’янам різноманітний асортимент продуктів харчування, непродуктових товарів, кулінарії та кондитерських виробів і далі залишаємось одними із кращих,

– пишуть в мережі.

Засновником мережі "Арсен" була львівська компанія "Інтермаркет", яка веде торговельну діяльність з 1992 року. Мережу створив львівський бізнесмен Роман Шлапак – назву "Арсен" вона отримала на честь його старшого сина.

Зараз супермаркети "Арсен" працюють під юридичною назвою ТОВ "Альянс Маркет" і належать бізнесмену Михайлу Весельському. Весельський також очолює торгову групу "Євротек", до якої, крім "Арсену", входять мережі "Фреш", "Союз" і "Квартал".

Мережа супермаркетів "Арсен" представлена у трьох областях – Львівській, Івано-Франківській та Рівненській. У Львові наразі працює 6 магазинів:

на проспекті Червоної Калини, 60

вул. Зелена, 147

вул. Патона, 37

проспект Чорновола, 93

площа Міцкевича, 5

вул. Стара, 3

Чи закриють магазини "Арсен" в інших областях?

Після підтвердженого закриття магазинів у Львові аналогічна ситуація розгортається в Івано-Франківську, пише Versii.

У місті активно обговорюють можливе закриття продуктового супермаркету "Арсен" на Каскаді. Попередньо магазин у торговому центрі працюватиме до 1 червня.

Як стало відомо місцевим медіа, персонал уже попередили про завершення роботи. Офіційно магазин має функціонувати до початку червня.

Приходьте до нас 15 травня – почнуться великі знижки на все. Бо супермаркет закривається. Але інші магазини продовжать працювати,

– розповіла одна з працівниць маркету.

До слова, супермаркет "Арсен", який пропрацював в Івано-Франківську близько 20 років, є частиною великого торгового об’єкта, відкритого ще у 2006 році компанією "Інтермаркет". Тоді це був один із найбільших ТЦ у регіоні: площа – близько 15 000 квадратних метрів із яких половина припадала на сам супермаркет, а паркінг розрахований на 500 авто. Інвестиції у проєкт оцінювали приблизно у 12 мільйонів доларів.

Щодо інших міст, зокрема Рівного, офіційних підтверджень закриття поки немає.

Чому бізнеси в Україні закриваються?

Як зауважує для 24 Каналу маркетологиня Наталія Головачко, закриття бізнесів нині стало масовим явищем, а не поодинокими випадками.

Статистика свідчить, що у торік припинили діяльність на 11% більше підприємців, ніж позаторік. Ця хвиля зачіпає різні регіони: у Києві за рік закрилися близько 120 ресторанів, у Львові – близько 50. Понад третину всіх припинень діяльності становить роздрібна торгівля.

Експертка пояснює, що серед причин такого масового закриття є як падіння попиту та платоспроможності, так і кадровий голод.

Наталія Головачко Засновниця Marketing Club Lviv Через війну та інфляцію люди суттєво економлять, клієнтів у закладах стало менше. Крім того, тарифи, оренда та податки зросли.

А ще один чинник впливу – це те, що внаслідок мобілізації та міграції бізнеси відчувають дефіцит працівників.

Для 24 Каналу експертка з клієнтського напрямку Анастасія Ямелинець додає, що закриття бізнесу відбувається переважно через накопичення різних змін. Експертка також говорить про суттєве зростання фінансового навантаження, як-от витрати на логістику, оренду, персонал, енергоносії тощо. Крім того, помітно змінилася споживча поведінка.

Наприклад, за даними маркетингової компанії Kantar, покупки стають більш раціональними: люди частіше порівнюють альтернативи, знижують частоту покупок і чутливіше реагують на ціну.

Анастасія Ямелинець Клієнт-партнерка в Kantar Бізнеси, які не встигають адаптуватися до цих змін або продовжують працювати за моделлю "як раніше" і не підкріплюють свої рішення актуальними даними, швидко втрачають стійкість.

І враховуючи ситуацію в країні, одним із головних чинників для закриття є воєнні ризики. Бізнес може страждати від перебоїв у роботі, міграції клієнтів, нестабільності постачання.

Не менш важливим є психологічний фактор: невизначеність, відкладений попит, зниження готовності інвестувати.