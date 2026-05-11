Кінець епохи: відома мережа супермаркетів закриває всі магазини у Львові
- Відома мережа супермаркетів закриває всі свої магазини у Львові з 1 червня через складну конкуренцію та зміну споживчих звичок.
- Подібна ситуація може відбутися в Івано-Франківську, але офіційних підтверджень щодо закриття в інших містах, включаючи Рівне, поки немає.
Мережа супермаркетів "Арсен", яка працювала у Львові понад 20 років, припиняє роботу всіх своїх магазинів у місті. Для львівського ринку ритейлу це одна з найгучніших новин останнього часу, адже "Арсен" був серед перших великих продуктових супермаркетів на заході України.
Чому мережа "Арсен" закривається?
Усі магазини мережі припинять роботу з 1 червня, пише ZAXID.NET.
Причини такого рішення офіційно не коментують, однак на ринку вже говорять про складну конкуренцію, зміну споживчих звичок та переформатування ритейлу.
Мережа належить групі "Євротек" і в різні роки активно розширювалася у Львові, Івано-Франківську та Рівному. Компанія запускала реконструкції магазинів, відкривала оновлені супермаркети та змінювала формат роботи.
- "Арсен" був одним із перших великих супермаркетів у Львові.
- На піку мережа обслуговувала десятки тисяч покупців щодня.
Що це означає?
- Львівський ринок ритейлу продовжує концентруватися навколо кількох великих гравців
- Локальним мережам дедалі важче конкурувати з національними брендами
- Частина працівників "Арсену" може перейти до інших торгових мереж
- Вакантні приміщення супермаркетів можуть швидко зайняти конкуренти
- Для багатьох львів’ян це зникнення одного з найвідоміших локальних брендів 2000-х
Зауважте! Історія "Арсену" показує, наскільки швидко змінюється український ритейл. Те, що ще десять років тому виглядало стабільним і впізнаваним бізнесом, сьогодні може не витримати конкуренції, нових форматів та зміни поведінки покупців. Для Львова це не просто закриття магазинів, а завершення цілої епохи локального ритейлу.
Детально про мережу "Арсен" у Львові
Перший "Арсен" відкрився у 2002 році в місті Львові і водночас став першим супермаркетом такого формату на заході Україні, пише Evrotek.
Ми перші запропонували львів’янам різноманітний асортимент продуктів харчування, непродуктових товарів, кулінарії та кондитерських виробів і далі залишаємось одними із кращих,
– пишуть в мережі.
Засновником мережі "Арсен" була львівська компанія "Інтермаркет", яка веде торговельну діяльність з 1992 року. Мережу створив львівський бізнесмен Роман Шлапак – назву "Арсен" вона отримала на честь його старшого сина.
Зараз супермаркети "Арсен" працюють під юридичною назвою ТОВ "Альянс Маркет" і належать бізнесмену Михайлу Весельському. Весельський також очолює торгову групу "Євротек", до якої, крім "Арсену", входять мережі "Фреш", "Союз" і "Квартал".
Мережа супермаркетів "Арсен" представлена у трьох областях – Львівській, Івано-Франківській та Рівненській. У Львові наразі працює 6 магазинів:
- на проспекті Червоної Калини, 60
- вул. Зелена, 147
- вул. Патона, 37
- проспект Чорновола, 93
- площа Міцкевича, 5
- вул. Стара, 3
Чи закриють магазини "Арсен" в інших областях?
Після підтвердженого закриття магазинів у Львові аналогічна ситуація розгортається в Івано-Франківську, пише Versii.
У місті активно обговорюють можливе закриття продуктового супермаркету "Арсен" на Каскаді. Попередньо магазин у торговому центрі працюватиме до 1 червня.
Як стало відомо місцевим медіа, персонал уже попередили про завершення роботи. Офіційно магазин має функціонувати до початку червня.
Приходьте до нас 15 травня – почнуться великі знижки на все. Бо супермаркет закривається. Але інші магазини продовжать працювати,
– розповіла одна з працівниць маркету.
До слова, супермаркет "Арсен", який пропрацював в Івано-Франківську близько 20 років, є частиною великого торгового об’єкта, відкритого ще у 2006 році компанією "Інтермаркет". Тоді це був один із найбільших ТЦ у регіоні: площа – близько 15 000 квадратних метрів із яких половина припадала на сам супермаркет, а паркінг розрахований на 500 авто. Інвестиції у проєкт оцінювали приблизно у 12 мільйонів доларів.
Щодо інших міст, зокрема Рівного, офіційних підтверджень закриття поки немає.
Чому бізнеси в Україні закриваються?
Як зауважує для 24 Каналу маркетологиня Наталія Головачко, закриття бізнесів нині стало масовим явищем, а не поодинокими випадками.
Статистика свідчить, що у торік припинили діяльність на 11% більше підприємців, ніж позаторік. Ця хвиля зачіпає різні регіони: у Києві за рік закрилися близько 120 ресторанів, у Львові – близько 50. Понад третину всіх припинень діяльності становить роздрібна торгівля.
Експертка пояснює, що серед причин такого масового закриття є як падіння попиту та платоспроможності, так і кадровий голод.
Через війну та інфляцію люди суттєво економлять, клієнтів у закладах стало менше. Крім того, тарифи, оренда та податки зросли.
А ще один чинник впливу – це те, що внаслідок мобілізації та міграції бізнеси відчувають дефіцит працівників.
Для 24 Каналу експертка з клієнтського напрямку Анастасія Ямелинець додає, що закриття бізнесу відбувається переважно через накопичення різних змін. Експертка також говорить про суттєве зростання фінансового навантаження, як-от витрати на логістику, оренду, персонал, енергоносії тощо. Крім того, помітно змінилася споживча поведінка.
Наприклад, за даними маркетингової компанії Kantar, покупки стають більш раціональними: люди частіше порівнюють альтернативи, знижують частоту покупок і чутливіше реагують на ціну.
Бізнеси, які не встигають адаптуватися до цих змін або продовжують працювати за моделлю "як раніше" і не підкріплюють свої рішення актуальними даними, швидко втрачають стійкість.
І враховуючи ситуацію в країні, одним із головних чинників для закриття є воєнні ризики. Бізнес може страждати від перебоїв у роботі, міграції клієнтів, нестабільності постачання.
Не менш важливим є психологічний фактор: невизначеність, відкладений попит, зниження готовності інвестувати.