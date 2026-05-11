Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Бізнес Актуальні новини Кінець епохи: відома мережа супермаркетів закриває всі магазини у Львові
11 травня, 15:32
6
Оновлено - 15:33, 11 травня

Кінець епохи: відома мережа супермаркетів закриває всі магазини у Львові

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Відома мережа супермаркетів закриває всі свої магазини у Львові з 1 червня через складну конкуренцію та зміну споживчих звичок.
  • Подібна ситуація може відбутися в Івано-Франківську, але офіційних підтверджень щодо закриття в інших містах, включаючи Рівне, поки немає.

Мережа супермаркетів "Арсен", яка працювала у Львові понад 20 років, припиняє роботу всіх своїх магазинів у місті. Для львівського ринку ритейлу це одна з найгучніших новин останнього часу, адже "Арсен" був серед перших великих продуктових супермаркетів на заході України.

Чому мережа "Арсен" закривається?

Усі магазини мережі припинять роботу з 1 червня, пише ZAXID.NET.

Дивіться також Почати бізнес у б'юті-сфері: скільки коштує відкрити салон краси у 2026 році 

Причини такого рішення офіційно не коментують, однак на ринку вже говорять про складну конкуренцію, зміну споживчих звичок та переформатування ритейлу. 

Мережа належить групі "Євротек" і в різні роки активно розширювалася у Львові, Івано-Франківську та Рівному. Компанія запускала реконструкції магазинів, відкривала оновлені супермаркети та змінювала формат роботи. 

  • "Арсен" був одним із перших великих супермаркетів у Львові.
  • На піку мережа обслуговувала десятки тисяч покупців щодня. 

Що це означає?

  1. Львівський ринок ритейлу продовжує концентруватися навколо кількох великих гравців
  2. Локальним мережам дедалі важче конкурувати з національними брендами
  3. Частина працівників "Арсену" може перейти до інших торгових мереж
  4. Вакантні приміщення супермаркетів можуть швидко зайняти конкуренти
  5. Для багатьох львів’ян це зникнення одного з найвідоміших локальних брендів 2000-х

Зауважте! Історія "Арсену" показує, наскільки швидко змінюється український ритейл. Те, що ще десять років тому виглядало стабільним і впізнаваним бізнесом, сьогодні може не витримати конкуренції, нових форматів та зміни поведінки покупців. Для Львова це не просто закриття магазинів, а завершення цілої епохи локального ритейлу. 

Детально про мережу "Арсен" у Львові

Перший "Арсен" відкрився у 2002 році в місті Львові і водночас став першим супермаркетом такого формату на заході Україні, пише Evrotek.

Ми перші запропонували львів’янам різноманітний асортимент продуктів харчування, непродуктових товарів, кулінарії та кондитерських виробів і далі залишаємось одними із кращих,
– пишуть в мережі.

Засновником мережі "Арсен" була львівська компанія "Інтермаркет", яка веде торговельну діяльність з 1992 року. Мережу створив львівський бізнесмен Роман Шлапак – назву "Арсен" вона отримала на честь його старшого сина.

Зараз супермаркети "Арсен" працюють під юридичною назвою ТОВ "Альянс Маркет" і належать бізнесмену Михайлу Весельському. Весельський також очолює торгову групу "Євротек", до якої, крім "Арсену", входять мережі "Фреш", "Союз" і "Квартал".

Мережа супермаркетів "Арсен" представлена у трьох областях – Львівській, Івано-Франківській та Рівненській. У Львові наразі працює 6 магазинів:

  • на проспекті Червоної Калини, 60
  • вул. Зелена, 147
  • вул. Патона, 37
  • проспект Чорновола, 93
  • площа Міцкевича, 5
  • вул. Стара, 3

Чи закриють магазини "Арсен" в інших областях?

Після підтвердженого закриття магазинів у Львові аналогічна ситуація розгортається в Івано-Франківську, пише Versii.

У місті активно обговорюють можливе закриття продуктового супермаркету "Арсен" на Каскаді. Попередньо магазин у торговому центрі працюватиме до 1 червня.

Як стало відомо місцевим медіа, персонал уже попередили про завершення роботи. Офіційно магазин має функціонувати до початку червня.

Приходьте до нас 15 травня – почнуться великі знижки на все. Бо супермаркет закривається. Але інші магазини продовжать працювати,
– розповіла одна з працівниць маркету.

До слова, супермаркет "Арсен", який пропрацював в Івано-Франківську близько 20 років, є частиною великого торгового об’єкта, відкритого ще у 2006 році компанією "Інтермаркет". Тоді це був один із найбільших ТЦ у регіоні: площа – близько 15 000 квадратних метрів із яких половина припадала на сам супермаркет, а паркінг розрахований на 500 авто. Інвестиції у проєкт оцінювали приблизно у 12 мільйонів доларів.

Щодо інших міст, зокрема Рівного, офіційних підтверджень закриття поки немає.

Чому бізнеси в Україні закриваються?

Як зауважує для 24 Каналу маркетологиня Наталія Головачко, закриття бізнесів нині стало масовим явищем, а не поодинокими випадками.

Статистика свідчить, що у торік припинили діяльність на 11% більше підприємців, ніж позаторік. Ця хвиля зачіпає різні регіони: у Києві за рік закрилися близько 120 ресторанів, у Львові – близько 50. Понад третину всіх припинень діяльності становить роздрібна торгівля.

Експертка пояснює, що серед причин такого масового закриття є як падіння попиту та платоспроможності, так і кадровий голод.

 

Наталія Головачко

Засновниця Marketing Club Lviv

Через війну та інфляцію люди суттєво економлять, клієнтів у закладах стало менше. Крім того, тарифи, оренда та податки зросли.

А ще один чинник впливу – це те, що внаслідок мобілізації та міграції бізнеси відчувають дефіцит працівників.

Для 24 Каналу експертка з клієнтського напрямку Анастасія Ямелинець додає, що закриття бізнесу відбувається переважно через накопичення різних змін. Експертка також говорить про суттєве зростання фінансового навантаження, як-от витрати на логістику, оренду, персонал, енергоносії тощо. Крім того, помітно змінилася споживча поведінка.

Наприклад, за даними маркетингової компанії Kantar, покупки стають більш раціональними: люди частіше порівнюють альтернативи, знижують частоту покупок і чутливіше реагують на ціну.

 

Анастасія Ямелинець

Клієнт-партнерка в Kantar

Бізнеси, які не встигають адаптуватися до цих змін або продовжують працювати за моделлю "як раніше" і не підкріплюють свої рішення актуальними даними, швидко втрачають стійкість.

І враховуючи ситуацію в країні, одним із головних чинників для закриття є воєнні ризики. Бізнес може страждати від перебоїв у роботі, міграції клієнтів, нестабільності постачання.

Не менш важливим є психологічний фактор: невизначеність, відкладений попит, зниження готовності інвестувати.

Пов'язані теми:

Новини Львів
Бізнес України Торгівля