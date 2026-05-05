Росія вдарила по терміналу "Кернел": що відомо про наслідки масованої атаки

У ніч на 3 травня портова інфраструктура Чорноморська в Одеській області опинилася під масованою атакою дронів. Серед об’єктів, що зазнали удару, – термінал компанії Kernel, який займається перевалкою рослинної олії.

Що відомо про удар по "Кернел"?

Унаслідок прямих влучань було зруйновано та пошкоджено резервуари для зберігання продукції. Це призвело до витоку понад 1 100 тонн олії. Про це повідомили в компанії, пише NV.

Дивіться також Дефіцит кадрів не рятує: знайти роботу в Україні стає складніше – що відбувається

Водночас ситуацію вдалося швидко взяти під контроль – витік оперативно локалізували, і продукція не потрапила у море, тож екологічної катастрофи вдалося уникнути.

Удар також спричинив масштабну пожежу, яка охопила частину виробничих потужностей:

Вогонь вдалося ліквідувати у стислі терміни, однак пошкодження інфраструктури виявилися суттєвими.

Окрім резервуарів, постраждали виробниче обладнання, офісні приміщення та логістична інфраструктура підприємства.

Зокрема, зазнали пошкоджень чотири залізничні цистерни, що використовувалися для транспортування продукції.

Через значні руйнування компанія змушена була тимчасово призупинити прийом і відвантаження продукції на цьому терміналі. Також унаслідок атаки постраждав один із працівників підприємства – він отримав поранення середньої тяжкості.

Наразі на об’єкті тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу, а також оцінка завданих збитків і технічного стану інфраструктури.

Наслідки атаки / Фото "Кернел"

Наслідки атаки / Фото "Кернел"

Які будуть наслідки для економіки?

Атаки на портову інфраструктуру мають ширший економічний ефект, ніж здається на перший погляд. Йдеться не лише про фізичні збитки, а й про порушення логістичних ланцюгів. Такі удари:

підвищують вартість експорту

створюють затримки у виконанні контрактів

змушують бізнес швидко перебудовувати маршрути

збільшують навантаження на альтернативні порти

Що це означає? Для аграрного сектору, який значною мірою залежить від експорту, це означає додаткові ризики і витрати.

Зауважте! Атака на термінал у Чорноморську демонструє вразливість експортної інфраструктури навіть великих компаній. Бізнес адаптується і знаходить альтернативи, однак кожен такий удар ускладнює логістику, підвищує витрати і створює додатковий тиск на економіку.

Які наслідки атаки на Одеську область вночі 3 травня?

Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. Станом на 08:26 3 травня відомо, що двоє людей загинуло, ще п'ятеро – постраждало. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Одеському районі зафіксовано влучання ворожих безпілотників у три житлових будинки, ще два пошкоджено. Також ушкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури,

– написав посадовець.

За словами начальника Одеської обласної військової адміністрації, пожежі, що виникли, наразі ліквідували рятувальники.

Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення Одещини,

– запевнив Кіпер.

Чому Росія обстрілює Одесу та область?

Одесу та область атакують комбінованими групами безпілотників. За оцінками експертів, серед них могли бути й реактивні дрони, що свідчить про можливе тестування нової тактики ударів, пише УНІАН.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначає, що наразі точно визначити тип використаних апаратів складно, однак характер атаки може вказувати на експериментальне застосування нових засобів.

Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Точну модифікацію реактивних дронів поки не можу назвати, але найімовірніше на Одесі випробувалась тактика та ефективність застосування цих засобів, з урахуванням зростаючих показників перехоплення ворожих цілей дронами-перехоплювачами.

За його словами, ще 11 січня Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про перше використання модифікації "Герань-5". Фактично йдеться про малогабаритну дозвукову крилату ракету.

Окрім цього, реактивні дрони типу Shahed-238 російська армія почала застосовувати раніше – перші повідомлення про їхнє збиття з’явилися ще на початку 2024 року. У 2025 році їх використовували під час атак по Україні, але масового застосування ці апарати поки не отримали.

На тлі того, що Україна активно розвиває системи перехоплення безпілотників, російська сторона шукає способи обійти цю оборону. Як зазначає експерт, основними напрямами залишаються підвищення швидкості або маневреності дронів.

Наразі точно невідомо, які саме апарати були використані під час цієї атаки — Shahed-238 чи "Герань-5"/Karrar. Втім, сам характер удару вказує на те, що росія може тестувати нові інструменти для прориву української системи протидії дронам.

Коваленко наголошує: як і протягом усього повномасштабного вторгнення, Одеса залишається для російських військ не лише об’єктом атак, а й майданчиком для тестування нових видів озброєння, тактики та модифікацій засобів ураження.

Інші новини про масовану атаку по Україні