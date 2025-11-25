Під час масованої атаки на Київ постраждав "Текстиль-Контакт": які наслідки
- Руйнувань зазнали деякі складські та виробничі приміщення "Текстиль-Контакт" у Дарницькому районі Києва, але постраждалих немає.
- Підприємство продовжить працювати без затримок, а інші виробництва компанії допоможуть виконати замовлення.
Балістика, яку Росія випустила по Києву, вдарила біля приміщень виробника тканин "Текстиль-Контакт". Виробництво планують не зупиняти, а з виконанням замовлень допоможуть групи компанії в інших містах.
Що відомо про пошкодження "Текстиль-Контакт" через обстріл Києва?
Руйнувань зазнали деякі складські та виробничі приміщення в Дарницькому районі, повідомляє 24 Канал з посиланням на засновника "Текстиль-Контакт" Олександра Соколовського.
За його словами, постраждалих серед працівників немає і підприємства продовжить працювати: відшив, пакування та відвантаження відбуватимуться вчасно.
Проблеми "Текстиль-Контакту" ніколи не повинні стати проблемами для наших замовників. Тому одразу починаємо прибирати зруйноване та відбудовиватися. Ті виробництва групи в інших містах, які сьогодні не постраждали, підстрахують киян,
– розповів Соколовський.
Наслідки атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Олександра Соколовського
Наслідки атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Олександра Соколовського
Наслідки атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Олександра Соколовського
Наслідки атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Олександра Соколовського
До слова, у ніч на 25 листопада також було пошкоджено логістичний центр Novus, пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Під час атаки загинули четверо водіїв постачальників, що прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники Novus, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали.
Відомо, що зараз логістичний центр не функціонує, на місці працюють відповідні служби.
Що відомо про обстріл Києва?
Росія завдала масованого удару по Києву, запустивши крилаті ракети та "Кинджал". У Святошинському районі столиці зафіксовано руйнування в нежитловому приміщенні. У Печерському районі влучання сталось у 22-поверхівку, також у Дніпровському районі під ударом була 9-поверхівка.
Масована атака на Київ призвела до загибелі людей, зокрема 86-річної жінки, також постраждали інші люди, зокрема дитина. Влучання в житлові будинки та інфраструктуру Києва спричинили пожежі, руйнування, а ДСНС врятувала 18 людей.
У Києві запровадили екстрені відключення світла через удари по енергетиці, і прогнозувати терміни відновлення поки неможливо. Спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Екстрені відключення зокрема застосували на лівому березі Києва.
Через російську атаку в Києві стався транспортний колапс, а ціни на таксі суттєво зросли, подекуди до 1 200 – 1 500 гривень. Після 10:00 ціни на таксі дещо впали.