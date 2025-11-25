Укр Рус
25 листопада, 14:16
Під час масованої атаки на Київ постраждав "Текстиль-Контакт": які наслідки

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Руйнувань зазнали деякі складські та виробничі приміщення "Текстиль-Контакт" у Дарницькому районі Києва, але постраждалих немає.
  • Підприємство продовжить працювати без затримок, а інші виробництва компанії допоможуть виконати замовлення.

Балістика, яку Росія випустила по Києву, вдарила біля приміщень виробника тканин "Текстиль-Контакт". Виробництво планують не зупиняти, а з виконанням замовлень допоможуть групи компанії в інших містах.

Що відомо про пошкодження "Текстиль-Контакт" через обстріл Києва?

Руйнувань зазнали деякі складські та виробничі приміщення в Дарницькому районі, повідомляє 24 Канал з посиланням на засновника "Текстиль-Контакт" Олександра Соколовського.

За його словами, постраждалих серед працівників немає і підприємства продовжить працювати: відшив, пакування та відвантаження відбуватимуться вчасно.

Проблеми "Текстиль-Контакту" ніколи не повинні стати проблемами для наших замовників. Тому одразу починаємо прибирати зруйноване та відбудовиватися. Ті виробництва групи в інших містах, які сьогодні не постраждали, підстрахують киян,
– розповів Соколовський.

Наслідки атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Олександра Соколовського

До слова, у ніч на 25 листопада також було пошкоджено логістичний центр Novus, пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час атаки загинули четверо водіїв постачальників, що прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники Novus, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали.

Відомо, що зараз логістичний центр не функціонує, на місці працюють відповідні служби.

Що відомо про обстріл Києва?

  • Росія завдала масованого удару по Києву, запустивши крилаті ракети та "Кинджал". У Святошинському районі столиці зафіксовано руйнування в нежитловому приміщенні. У Печерському районі влучання сталось у 22-поверхівку, також у Дніпровському районі під ударом була 9-поверхівка.

  • Масована атака на Київ призвела до загибелі людей, зокрема 86-річної жінки, також постраждали інші люди, зокрема дитина. Влучання в житлові будинки та інфраструктуру Києва спричинили пожежі, руйнування, а ДСНС врятувала 18 людей.

  • У Києві запровадили екстрені відключення світла через удари по енергетиці, і прогнозувати терміни відновлення поки неможливо. Спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Екстрені відключення зокрема застосували на лівому березі Києва.

  • Через російську атаку в Києві стався транспортний колапс, а ціни на таксі суттєво зросли, подекуди до 1 200 – 1 500 гривень. Після 10:00 ціни на таксі дещо впали.
     