Во время массированной атаки на Киев пострадал "Текстиль-Контакт": какие последствия

Баллистика, которую Россия выпустила по Киеву, ударила возле помещений производителя тканей "Текстиль-Контакт". Производство планируют не останавливать, а с выполнением заказов помогут группы компании в других городах.

Что известно о повреждениях "Текстиль-Контакт" из-за обстрела Киева?

Разрушениям подверглись некоторые складские и производственные помещения в Дарницком районе, сообщает 24 Канал со ссылкой на основателя "Текстиль-Контакт" Александра Соколовского.

Смотрите также Массированная атака "Кинжалами", "Калибрами", "Искандерами" и "Шахедами": где двигались вражеские цели

По его словам, пострадавших среди работников нет и предприятия продолжит работать: отшив, упаковки и отгрузки будут происходить вовремя.

Проблемы "Текстиль-Контакта" никогда не должны стать проблемами для наших заказчиков. Поэтому сразу начинаем убирать разрушенное и отстраиваться. Те производства группы в других городах, которые сегодня не пострадали, подстрахуют киевлян,

– рассказал Соколовский.

Последствия атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Александра Соколовского

Последствия атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Александра Соколовского

Последствия атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Александра Соколовского

Последствия атаки на "Текстиль-Контакт" / фото Александра Соколовского

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

К слову, в ночь на 25 ноября также был поврежден логистический центр Novus, пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время атаки погибли четверо водителей поставщиков, прибывших на выгрузку товаров. Еще пять человек получили ранения. Сотрудники Novus, которые находились в укрытии во время атаки, не пострадали.

Известно, что сейчас логистический центр не функционирует, на месте работают соответствующие службы.

Что известно об обстреле Киева?