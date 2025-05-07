Під час атаки на Київ постраждав бізнес-центр Silver Breeze: пошкоджено офіс Bosch

Унаслідок нічної атаки Росії на Київ 7 травня було пошкоджено бізнес-центр Silver Breeze, розташований у Дніпровському районі столиці. Серед орендарів будівлі – центральний офіс Bosch Ukraine, який також зазнав ушкоджень.

Офіс Bosch Ukraine пошкоджено

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу компанії, передає 24 Канал.

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"Незначні пошкодження отримав наш офіс у Києві. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав", – заявили у Bosch Ukraine.

Довідково. Бізнес-центр Silver Breeze розташований на Лівому березі Києва й є одним з великих офісно-торговельних комплексів столиці. Наслідки пошкоджень уточнюються.

Більше про атаку

У ніч проти 7 травня 2025 року Росія атакувала Київ та Київщину ракетами та безпілотниками. У столиці є наслідки у чотирьох районах, в області постраждала Буча.

За даними Київської міської військової адміністрації, загалом унаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, комерційні об'єкти та об'єкти інфраструктури в п'яти районах міста, включно з Дніпровським.