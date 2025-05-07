Під час атаки на Київ постраждав бізнес-центр Silver Breeze: пошкоджено офіс Bosch
- Під час нічної атаки 7 травня Росія пошкодила бізнес-центр Silver Breeze у Києві, включаючи офіс Bosch Ukraine.
- Внаслідок атаки загинули двоє людей, шістьох поранено, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в різних районах міста.
Унаслідок нічної атаки Росії на Київ 7 травня було пошкоджено бізнес-центр Silver Breeze, розташований у Дніпровському районі столиці. Серед орендарів будівлі – центральний офіс Bosch Ukraine, який також зазнав ушкоджень.
Офіс Bosch Ukraine пошкоджено
Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу компанії, передає 24 Канал.
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"Незначні пошкодження отримав наш офіс у Києві. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав", – заявили у Bosch Ukraine.
Довідково. Бізнес-центр Silver Breeze розташований на Лівому березі Києва й є одним з великих офісно-торговельних комплексів столиці. Наслідки пошкоджень уточнюються.
Більше про атаку
У ніч проти 7 травня 2025 року Росія атакувала Київ та Київщину ракетами та безпілотниками. У столиці є наслідки у чотирьох районах, в області постраждала Буча.
За даними Київської міської військової адміністрації, загалом унаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення.
Пошкоджень зазнали житлові будинки, комерційні об'єкти та об'єкти інфраструктури в п'яти районах міста, включно з Дніпровським.