Горіла техніка і склад: ворог знищив виробництво відомого українського бренду

У ніч на суботу, 14 березня, Росія знову масовано вдарила по Україні. Під час атаки ворог знищив виробництво відомого українського бренду JUL у Броварах.

Яку ушкодження завдав ворог?

Подробицями наслідків російської атаки поділилися власники бренду JUL у своєму дописі в соціальній мережі.

Ми б хотіли почати цей день з інших новин… Але сьогодні під час масованої атаки було знищено наше виробництво у Броварах,

– зазначили в компанії.

За словами власників, на цьому підприємстві вже протягом багатьох років проводилася розробка та виготовлення різноманітних моделей JUL, які стали улюбленими для українців за цей час.

Та ворожа атака завдала серйозних пошкоджень. Від удару сталася пожежа, яка швидко охопила виробництво. У результаті згоріли:

приміщення підприємства;

обладнання для виготовлення товарів;

частина складу.

Як зазначили власники, на виробництві ніхто не постраждав під час сьогоднішньої атаки. Однак у зоні ураження загинули люди.

Відео: Атака на виробництво JUL у Броварах 14 березня 2026 року / JUL у Facebook

Втім, компанія не планує закриватися через удар і вже працює над відновленням роботи.

Ми вже активно працюємо над тим, щоб якомога скоріше відновити роботу та забезпечити доставку ваших замовлень. Можуть бути затримки, тому дуже сподіваємось на ваше розуміння,

– додали у JUL.

Зауважте! JUL – це український бренд одягу, заснований стилісткою та дизайнеркою Юлією Логвін. Компанія створює жіночий і унісекс-одяг із акцентом на мінімалізм, функціональність і комфорт, пропонуючи базові речі для повсякденного гардероба, йдеться на офіційному сайті.

Які ще пошкодження у Броварах внаслідок атаки?

Окрім фабрики, атака 14 березня завдала чималих ушкоджень і жителям Броварів.

Станом на 9 ранку було відомо про 3 жертв російської атаки. Мер міста Ігор Сапожко повідомив, що двоє жителів загинули від удару по гуртожитку.

Ще 9 містян знаходяться у лікарнях, при чому один постраждалий перебуває у тяжкому стані.

Тим часом місцеві видання розповідають про жахливі наслідки ворожих ударів по Броварах:

У дворі однієї з багатоповерхівок утворилася величезна прірва.

В декількох будинках повилітали вікна через атаку "Шахедів".

Пошкоджень зазнали і припарковані біля будинків автомобілі.

Також виникли численні пожежі по місту.

Наразі комунальні служби працюють, аби якнайшвидше усунути наслідки атаки.

Що ще відомо про атаку 14 березня?