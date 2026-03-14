Какие повреждения нанес враг?
Подробностями последствий российской атаки поделились владельцы бренда JUL в своем сообщении в социальной сети.
Мы бы хотели начать этот день с других новостей... Но сегодня во время массированной атаки было уничтожено наше производство в Броварах,
– отметили в компании.
По словам владельцев, на этом предприятии уже в течение многих лет проводилась разработка и изготовление различных моделей JUL, которые стали любимыми для украинцев за это время.
Но вражеская атака нанесла серьезные повреждения. От удара произошел пожар, который быстро охватил производство. В результате сгорели:
- помещения предприятия;
- оборудование для изготовления товаров;
- часть склада.
Как отметили владельцы, на производстве никто не пострадал во время сегодняшней атаки. Однако в зоне поражения погибли люди.
Видео: Атака на производство JUL в Броварах 14 марта 2026 года / JUL в Facebook
Впрочем, компания не планирует закрываться из-за удара и уже работает над восстановлением работы.
Мы уже активно работаем над тем, чтобы как можно скорее возобновить работу и обеспечить доставку ваших заказов. Могут быть задержки, поэтому очень надеемся на ваше понимание, – добавили в JUL.
Обратите внимание! JUL – это украинский бренд одежды, основанный стилисткой и дизайнером Юлией Логвин. Компания создает женскую и унисекс-одежду с акцентом на минимализм, функциональность и комфорт, предлагая базовые вещи для повседневного гардероба, говорится на официальном сайте.
Какие еще повреждения в Броварах в результате атаки?
Кроме фабрики, атака 14 марта нанесла немалые повреждения и жителям Броваров.
По состоянию на 9 утра было известно о 3 жертвах российской атаки. Мэр города Игорь Сапожко сообщил, что двое жителей погибли от удара по общежитию.
Еще 9 горожан находятся в больницах, причем один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Между тем местные издания рассказывают об ужасных последствиях вражеских ударов по Броварам:
- Во дворе одной из многоэтажек образовалась огромная пропасть.
- В нескольких домах повылетали окна из-за атаки "Шахедов".
- Повреждения получили и припаркованные возле домов автомобили.
- Также возникли многочисленные пожары по городу.
Сейчас коммунальные службы работают, чтобы как можно быстрее устранить последствия атаки.
Что еще известно об атаке 14 марта?
В ночь на 14 марта Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив всего 498 средств воздушного нападения. Среди них было 430 ударных беспилотников различных типов, из которых примерно 250 составляли дроны типа Shahed-136.
По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожили 460 воздушных целей. В частности, обезвредили 58 ракет и 402 беспилотники различных типов. В то же время зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных дронов на 11 локациях.
Наибольшие разрушения понесла Киевская область. Российские силы били по энергетической инфраструктуре, в частности по Трипольской ТЭС и подстанции в Наливайковке.
В результате обстрелов количество погибших в Киевской области возросло до четырех человек, еще 15 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Больше всего повреждений зафиксировали в Обуховский район и Броварской район, где сейчас известно примерно о 30 поврежденных объектов.