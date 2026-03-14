Какие повреждения нанес враг?

Подробностями последствий российской атаки поделились владельцы бренда JUL в своем сообщении в социальной сети.

Смотрите также Большинство целей атаковали одну область: Игнат назвал основное направление массированного удара

Мы бы хотели начать этот день с других новостей... Но сегодня во время массированной атаки было уничтожено наше производство в Броварах,

– отметили в компании.

По словам владельцев, на этом предприятии уже в течение многих лет проводилась разработка и изготовление различных моделей JUL, которые стали любимыми для украинцев за это время.

Но вражеская атака нанесла серьезные повреждения. От удара произошел пожар, который быстро охватил производство. В результате сгорели:

помещения предприятия;

оборудование для изготовления товаров;

часть склада.

Как отметили владельцы, на производстве никто не пострадал во время сегодняшней атаки. Однако в зоне поражения погибли люди.

Видео: Атака на производство JUL в Броварах 14 марта 2026 года / JUL в Facebook

Впрочем, компания не планирует закрываться из-за удара и уже работает над восстановлением работы.

Мы уже активно работаем над тем, чтобы как можно скорее возобновить работу и обеспечить доставку ваших заказов. Могут быть задержки, поэтому очень надеемся на ваше понимание, – добавили в JUL.

Обратите внимание! JUL – это украинский бренд одежды, основанный стилисткой и дизайнером Юлией Логвин. Компания создает женскую и унисекс-одежду с акцентом на минимализм, функциональность и комфорт, предлагая базовые вещи для повседневного гардероба, говорится на официальном сайте.

Какие еще повреждения в Броварах в результате атаки?

Кроме фабрики, атака 14 марта нанесла немалые повреждения и жителям Броваров.

По состоянию на 9 утра было известно о 3 жертвах российской атаки. Мэр города Игорь Сапожко сообщил, что двое жителей погибли от удара по общежитию.

Еще 9 горожан находятся в больницах, причем один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Между тем местные издания рассказывают об ужасных последствиях вражеских ударов по Броварам:

Во дворе одной из многоэтажек образовалась огромная пропасть.

В нескольких домах повылетали окна из-за атаки "Шахедов".

Повреждения получили и припаркованные возле домов автомобили.

Также возникли многочисленные пожары по городу.

Сейчас коммунальные службы работают, чтобы как можно быстрее устранить последствия атаки.

Что еще известно об атаке 14 марта?