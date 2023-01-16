Авіакомпанія Нової пошти отримала дозвіл на польоти

Авіа компанія Supernova Airlines, яка належить Новій пошті, отримала дозвіл на польоти. Перший рейс компанія запланувала на весну цього року.

Supernova Airlines отримала дозвіл на польоти

Директор Supernova Airlines Ярослав Красножон заявив, що авіакомпанія стала першою в Україні, яка змогла виконати всі умови й отримати сертифікат під час війни.

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Це приклад незламності українців та нагадування іншим бізнесам, що саме зараз найкращий час інвестувати в Україну. Ми віримо в ЗСУ і розуміємо, що швидка та безпечна логістика надважлива для прискорення нашої перемоги та забезпечення українців необхідними товарами,

– розповів він.

З яких аеропортів планує літати Supernova Airlines

Інформація про те, що Нова пошта запускає власну авіакомпанію з'явилась ще восени 2021 року.

Наразі Supernova Airlines планує здійснювати польоти з найближчих аеропортів Європи, поки небо над Україною закрите. Згодом авіакомпанія планує використовувати аеропорти у Борисполі та Львові.