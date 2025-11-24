Росія втратить частину своїх літаків через санкції: у чому причина

Понад 300 цивільних літаків доведеться списати, інакше вони призведуть до численних аварій. Усе через те, що не вистачає деталей для їхнього ремонту.

Скільки літаків спишуть і чому?

Російські пасажирські літаки виявилися залежними від іноземних комплектувальних, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

До прикладу, літаки SSJ-100 оснащені французькими двигунами, які російські авіакомпанії більше не можуть офіційно обслуговувати через санкції. Машини мають проблеми з системами управління та шасі, а ремонт підтримують лише "донорськими" запчастинами.

Версія SSJ-NEW не пройшла сертифікацію, а терміни постійно зсувають – нині говорять про 2026 рік, але без гарантій і без прогнозів щодо серійного виробництва.

Середньомагістральний МС-21 також не готовий до масового випуску. Модель МС-21-300 була готова до серійного дозволу, але з початком повномасштабної війни проти України проєкт зупинили через використання американських двигунів Pratt & Whitney PW1000G.

Версія МС-21-310 усе ще доопрацьовується: замінити системи зледеніння, туалетний модуль, попередження зіткнень, метеолокатор та електроживлення російські виробники не змогли.

У сегменті турбогвинтових літаків ситуація не краща: замість реального імпортозаміщення для заміни застарілих Ан-24 та Ан-26 Росія продовжує терміни їхньої експлуатації "на папері". Безпека пасажирів при цьому не є пріоритетом,

– пишуть у розвідці.

Так, за прогнозом голови "Росавіації" Дмітрія Ядрова, до 2030 року в Росії доведеться списати близько 340 цивільних літаків – 230 вітчизняних і 109 імпортних.

Що відомо про проблеми бізнесу Росії?