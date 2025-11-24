Росія втратить частину своїх літаків через санкції: у чому причина
- Росія вимушена списати понад 300 цивільних літаків через брак запчастин для ремонту, спричинений санкціями.
- Літаки SSJ-100 та МС-21 стикаються з проблемами через залежність від іноземних комплектувальних, що ускладнює їх обслуговування та серійне виробництво.
Понад 300 цивільних літаків доведеться списати, інакше вони призведуть до численних аварій. Усе через те, що не вистачає деталей для їхнього ремонту.
Скільки літаків спишуть і чому?
Російські пасажирські літаки виявилися залежними від іноземних комплектувальних, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
До прикладу, літаки SSJ-100 оснащені французькими двигунами, які російські авіакомпанії більше не можуть офіційно обслуговувати через санкції. Машини мають проблеми з системами управління та шасі, а ремонт підтримують лише "донорськими" запчастинами.
Версія SSJ-NEW не пройшла сертифікацію, а терміни постійно зсувають – нині говорять про 2026 рік, але без гарантій і без прогнозів щодо серійного виробництва.
Середньомагістральний МС-21 також не готовий до масового випуску. Модель МС-21-300 була готова до серійного дозволу, але з початком повномасштабної війни проти України проєкт зупинили через використання американських двигунів Pratt & Whitney PW1000G.
Версія МС-21-310 усе ще доопрацьовується: замінити системи зледеніння, туалетний модуль, попередження зіткнень, метеолокатор та електроживлення російські виробники не змогли.
У сегменті турбогвинтових літаків ситуація не краща: замість реального імпортозаміщення для заміни застарілих Ан-24 та Ан-26 Росія продовжує терміни їхньої експлуатації "на папері". Безпека пасажирів при цьому не є пріоритетом,
– пишуть у розвідці.
Так, за прогнозом голови "Росавіації" Дмітрія Ядрова, до 2030 року в Росії доведеться списати близько 340 цивільних літаків – 230 вітчизняних і 109 імпортних.
Що відомо про проблеми бізнесу Росії?
Російські компанії планують підвищити ціни на 6,3% у перерахунку на рік через скасування пільг та підвищення ПДВ. Ставка ПДВ в Росії зросте з 20% до 22%, знижуючи обсяг доходів, після якого бізнес має сплачувати ПДВ, що призведе до підвищення цін на 10 – 25%.
Близько 6,7 тисячі російських транспортних компаній перебувають у процесі ліквідації або на межі банкрутства через зростання собівартості та зниження рентабельності.
Ритейлер одягу Modis може збанкрутувати через борги в 760 мільйонів рублів, компанія вже подала 17 позовів на цю суму. Російський ритейл стикається з кризою, з січня по вересень 2024 року з'явилося лише 27 нових брендів, а багато магазинів одягу закрилися.