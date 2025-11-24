Россия потеряет часть своих самолетов из-за санкций: в чем причина

Более 300 гражданских самолетов придется списать, иначе они приведут к многочисленным авариям. Все из-за того, что не хватает деталей для их ремонта.

Сколько самолетов спишут и почему?

Российские пассажирские самолеты оказались зависимыми от иностранных комплектующих, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

К примеру, самолеты SSJ-100 оснащены французскими двигателями, которые российские авиакомпании больше не могут официально обслуживать из-за санкций. Машины имеют проблемы с системами управления и шасси, а ремонт поддерживают только "донорскими" запчастями.

Версия SSJ-NEW не прошла сертификацию, а сроки постоянно сдвигают – сейчас говорят о 2026 году, но без гарантий и без прогнозов по серийному производству.

Среднемагистральный МС-21 также не готов к массовому выпуску. Модель МС-21-300 была готова к серийному разрешению, но с началом полномасштабной войны против Украины проект остановили из-за использования американских двигателей Pratt & Whitney PW1000G.

Версия МС-21-310 все еще дорабатывается: заменить системы обледенения, туалетный модуль, предупреждения столкновений, метеолокатор и электропитания российские производители не смогли.

В сегменте турбовинтовых самолетов ситуация не лучше: вместо реального импортозамещения для замены устаревших Ан-24 и Ан-26 Россия продлевает сроки их эксплуатации "на бумаге". Безопасность пассажиров при этом не является приоритетом,

– пишут в разведке.

Так, по прогнозу главы "Росавиации" Дмитрия Ядрова, до 2030 года в России придется списать около 340 гражданских самолетов – 230 отечественных и 109 импортных.

