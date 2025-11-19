"Аврору" звинуватили в порушенні авторських прав за продаж різдвяних зірок

Мультимаркет "Аврора" продає різдвяні вертепні зірки за 139 гривень. Майстриня Любов Шульга поскаржилася, що дизайн зірок був вкрадений у неї.

Що відомо про скандал за участі "Аврори"?

Майстриня звинуватила мультимаркет в порушенні авторських прав. Про це Любов Шульга розповіла у Threads, пише 24 Канал.

За словами жінки, вона з 2023 року я власноруч створює різдвяні зірки із доволі впізнаваним дизайном для українського вертепу, проте в "Аврорі" почали продавати такі ж зірки з ідентичним дизайном.

Зараз у Тіктоці я бачу шалених захват від зірок, які мережа "Аврора" виставила на продаж усього за 139 гривень. І серед тих зірок я бачу… Мої зірки! Із моїм дизайном! Тобто замість того, щоб купити у мене майнові авторські права та закласти роялті у ціну зірки, магазин та його підрядник просто влаштували демпінг і продають зірки за безцінь,

– написала майстриня.

Вкрадений дизайн різдвяної зірки / фото з Threads Любові Шульги

У дописі вона попросила пояснення від "Аврори" й зауважила, що "реакція у правовому полі не забариться".

Згодом представники мультимаркету дали відповідь. За їхніми словами, цей товар був поставлений українським постачальником на стандартних умовах, як продукція власного виробництва.

З виробником уже зв’язалися, а в "Аврорі" тимчасово призупинили продаж цього товару. Найближчим часом його буде вилучено з полиць.

Як відреагували користувачі Threads?

Дописувачі соцмережі розділилися на два табори підтримки – майстрині та "Аврори".

Дехто наголошував, що різдвяна зірка є елементом українського фольклору, а фольклорні мотиви не підлягають приватному авторському праву.

