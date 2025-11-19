Що відомо про скандал за участі "Аврори"?
Майстриня звинуватила мультимаркет в порушенні авторських прав. Про це Любов Шульга розповіла у Threads, пише 24 Канал.
Дивіться також Дефіцит кадрів та відключення світла: що найбільше заважає бізнесу в Україні
За словами жінки, вона з 2023 року я власноруч створює різдвяні зірки із доволі впізнаваним дизайном для українського вертепу, проте в "Аврорі" почали продавати такі ж зірки з ідентичним дизайном.
Зараз у Тіктоці я бачу шалених захват від зірок, які мережа "Аврора" виставила на продаж усього за 139 гривень. І серед тих зірок я бачу… Мої зірки! Із моїм дизайном! Тобто замість того, щоб купити у мене майнові авторські права та закласти роялті у ціну зірки, магазин та його підрядник просто влаштували демпінг і продають зірки за безцінь,
– написала майстриня.
Вкрадений дизайн різдвяної зірки / фото з Threads Любові Шульги
У дописі вона попросила пояснення від "Аврори" й зауважила, що "реакція у правовому полі не забариться".
Згодом представники мультимаркету дали відповідь. За їхніми словами, цей товар був поставлений українським постачальником на стандартних умовах, як продукція власного виробництва.
З виробником уже зв’язалися, а в "Аврорі" тимчасово призупинили продаж цього товару. Найближчим часом його буде вилучено з полиць.
Як відреагували користувачі Threads?
Дописувачі соцмережі розділилися на два табори підтримки – майстрині та "Аврори".
Дехто наголошував, що різдвяна зірка є елементом українського фольклору, а фольклорні мотиви не підлягають приватному авторському праву.
Останні новини українського бізнесу
"Нова пошта" тестує нові моделі поштоматів з осередками для клієнтів, включаючи пластикові, пінопластові та кастомні дроп-бокси. Нові поштомати можуть містити кавомашину та холодильник для снеків, що створює зручні умови для клієнтів.
McDonald's запустив сервіс "Мобільне замовлення" через мобільний застосунок в 8 областях України. Клієнти можуть обрати ресторан, оформити та оплатити замовлення онлайн, обравши спосіб отримання.
Компанії "Експрес-Аптека", ДЦ "Україна" та мережа магазинів EVA значно підвищили середні зарплати своїх працівників за останній рік. Найвищі зарплати у сфері торгівлі в Україні отримують працівники мережі GoodWine, де середня зарплата перевищує 82 тисячі гривень на місяць.