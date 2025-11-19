Что известно о скандале с участием "Авроры"?
Мастерица обвинила мультимаркет в нарушении авторских прав. Об этом Любовь Шульга рассказала в Threads, пишет 24 Канал.
Смотрите также Дефицит кадров и отключение света: что больше всего мешает бизнесу в Украине
По словам женщины, она с 2023 года я собственноручно создает рождественские звезды с довольно узнаваемым дизайном для украинского вертепа, однако в "Авроре" начали продавать такие же звезды с идентичным дизайном.
Сейчас в Тиктоке я вижу безумный восторг от звезд, которые сеть "Аврора" выставила на продажу всего за 139 гривен. И среди тех звезд я вижу... Мои звезды! С моим дизайном! То есть вместо того, чтобы купить у меня имущественные авторские права и заложить роялти в цену звезды, магазин и его подрядчик просто устроили демпинг и продают звезды за бесценок,
– написала мастерица.
Украденный дизайн рождественской звезды / фото с Threads Любови Шульги
В заметке она попросила объяснения от "Авроры" и отметила, что "реакция в правовом поле не заставит себя ждать".
Впоследствии представители мультимаркета дали ответ. По их словам, этот товар был поставлен украинским поставщиком на стандартных условиях, как продукция собственного производства.
С производителем уже связались, а в "Авроре" временно приостановили продажу этого товара. В ближайшее время он будет изъят с полок.
Как отреагировали пользователи Threads?
Пользователи соцсети разделились на два лагеря поддержки – мастерицы и "Авроры".
Некоторые отмечали, что рождественская звезда является элементом украинского фольклора, а фольклорные мотивы не подлежат частному авторскому праву.
Последние новости украинского бизнеса
"Новая почта" тестирует новые модели почтоматов с ячейками для клиентов, включая пластиковые, пенопластовые и кастомные дроп-боксы. Новые почтоматы могут содержать кофемашину и холодильник для снеков, что создает удобные условия для клиентов.
McDonald's запустил сервис "Мобильный заказ" через мобильное приложение в 8 областях Украины. Клиенты могут выбрать ресторан, оформить и оплатить заказ онлайн, выбрав способ получения.
Компании "Экспресс-Аптека", ДЦ "Украина" и сеть магазинов EVA значительно повысили средние зарплаты своих работников за последний год. Самые высокие зарплаты в сфере торговли в Украине получают работники сети GoodWine, где средняя зарплата превышает 82 тысячи гривен в месяц.