"Аврору" обвинили в нарушении авторских прав за продажу рождественских звезд

Мультимаркет "Аврора" продает рождественские вертепные звезды за 139 гривен. Мастерица Любовь Шульга пожаловалась, что дизайн звезд был украден у нее.

Что известно о скандале с участием "Авроры"?

Мастерица обвинила мультимаркет в нарушении авторских прав. Об этом Любовь Шульга рассказала в Threads, пишет 24 Канал.

Смотрите также Дефицит кадров и отключение света: что больше всего мешает бизнесу в Украине

По словам женщины, она с 2023 года я собственноручно создает рождественские звезды с довольно узнаваемым дизайном для украинского вертепа, однако в "Авроре" начали продавать такие же звезды с идентичным дизайном.

Сейчас в Тиктоке я вижу безумный восторг от звезд, которые сеть "Аврора" выставила на продажу всего за 139 гривен. И среди тех звезд я вижу... Мои звезды! С моим дизайном! То есть вместо того, чтобы купить у меня имущественные авторские права и заложить роялти в цену звезды, магазин и его подрядчик просто устроили демпинг и продают звезды за бесценок,

– написала мастерица.

Украденный дизайн рождественской звезды / фото с Threads Любови Шульги

В заметке она попросила объяснения от "Авроры" и отметила, что "реакция в правовом поле не заставит себя ждать".

Впоследствии представители мультимаркета дали ответ. По их словам, этот товар был поставлен украинским поставщиком на стандартных условиях, как продукция собственного производства.

С производителем уже связались, а в "Авроре" временно приостановили продажу этого товара. В ближайшее время он будет изъят с полок.

Как отреагировали пользователи Threads?

Пользователи соцсети разделились на два лагеря поддержки – мастерицы и "Авроры".

Некоторые отмечали, что рождественская звезда является элементом украинского фольклора, а фольклорные мотивы не подлежат частному авторскому праву.

Последние новости украинского бизнеса