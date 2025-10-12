Крім автомобілів для ЗСУ до кінця цього року діє пільга на ввезення ще одних автівок. Йдеться про легкові та вантажні електроавтомобілі. За них поки не потрібно сплачувати ані мито, ані акциз, ані ПДВ.

Які автомобілі підпадають під безкоштовне розмитнення?

Крім того, що легкові електромобілі повністю звільнені від сплати мита, акцизу та ПДВ, вони ще й не оподатковуються збором до Пенсійного фонду при першій реєстрації, що складає 3% – 5% від вартості авто, передає 24 Канал з посиланням на WAH.

Читайте також Французький Renault потрапив у немилість Москви: за що Кремль карає автоконцерн

Також під пільгу щодо безкоштовного розмитнення припадають вантажні електромобілі. Однак вони не обкладаються акцизом та ПДВ. У випадках, якщо авто походить з ЄС та у нього наявний сертифікат EUR.1, то мито також буде 0%.

За таких обставин компанії зменшують витрати на власний автопарк електровантажівок, що сприяє розвитку екологічного транспорту.

Зверніть увагу! Пільга щодо розмитнення не поширюється на ті електроавтомобілі, які мають як електричний, так і дизельний/бензиновий двигун.

Вже з січня 2026 року за електромобілі доведеться сплачувати всі податки. На сайті Державної митної служби йдеться про те, що ПДВ у такому разі становить 20% від митної вартості, а мито – 10% від митної вартості. Крім того, акциз – 1 євро за 1 кіловат на годину ємності батареї.

Таким чином, якщо ввозити електроавтомобіль з 2026 року, вартість якого буде становити 12 тисяч євро, а його акумулятор – 75 кіловатів на годину, то розрахунок податків становитиме: акциз – 75 євро, мито – 1 200 євро, тобто загалом вже 13 275 євро.

Щодо ПДВ, то сума становитиме 2 655 євро (20% від 13 275 євро). Таким чином, загальна сума авто з всіма податками – майже 16 тисяч євро.

Які електромобілі найчастіше купляють українці?