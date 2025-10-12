Кроме автомобилей для ВСУ до конца этого года действует льгота на ввоз еще одних автомобилей. Речь идет о легковых и грузовых электроавтомобилях. За них пока не нужно платить ни пошлину, ни акциз, ни НДС.

Какие автомобили подпадают под бесплатную растаможку?

Кроме того, что легковые электромобили полностью освобождены от уплаты пошлины, акциза и НДС, они еще и не облагаются сбором в Пенсионный фонд при первой регистрации, что составляет 3% – 5% от стоимости авто, передает 24 Канал со ссылкой на WAH.

Также под льготу по бесплатной растаможке подпадают грузовые электромобили. Однако они не облагаются акцизом и НДС. В случаях, если авто происходит из ЕС и у него имеется сертификат EUR.1, то пошлина также будет 0%.

При таких обстоятельствах компании уменьшают расходы на собственный автопарк электрогрузовиков, что способствует развитию экологического транспорта.

Обратите внимание! Льгота по растаможке не распространяется на те электроавтомобили, которые имеют как электрический, так и дизельный/бензиновый двигатель.

Уже с января 2026 года за электромобили придется платить все налоги. На сайте Государственной таможенной службы говорится о том, что НДС в таком случае составляет 20% от таможенной стоимости, а пошлина – 10% от таможенной стоимости. Кроме того, акциз – 1 евро за 1 киловатт в час емкости батареи.

Таким образом, если ввозить электроавтомобиль с 2026 года, стоимость которого будет составлять 12 тысяч евро, а его аккумулятор – 75 киловатт в час, то расчет налогов составит: акциз – 75 евро, пошлина – 1 200 евро, то есть в целом уже 13 275 евро.

По НДС, то сумма составит 2 655 евро (20% от 13 275 евро). Таким образом, общая сумма авто со всеми налогами – почти 16 тысяч евро.

