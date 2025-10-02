Податки спишуть автоматично: ДПС тестує нову систему
- Державна податкова служба України тестує програму для автоматичного списання податкових боргів з рахунків платників через систему електронних платежів.
- Заплановано розширення сервісів у застосунку Дія для перегляду об'єктів оподаткування та сплати податків онлайн.
Державна податкова служба України розробила програмне забезпечення, яке дозволить автоматично списувати заборгованість зі сплати податків безпосередньо з рахунків боржників.
ДПС запускає автоматичне списання податкових боргів?
Про це повідомила виконувачка обов'язків голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнесу та громадськості, інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу відомства.
За її словами, нова система передбачає взаємодію між ДПС, Державним казначейством та платіжними сервісами. Це дозволить здійснювати примусове списання коштів у електронному форматі через систему електронних платежів Національного банку.
У Дії з'являться послуги з майнових податків?
Окрім цього, ДПС разом із Міністерством цифрової трансформації працює над розширенням сервісів у застосунку Дія. Планується запуск нової послуги, яка дозволить громадянам:
- переглядати свої об'єкти оподаткування (нерухомість, землю, авто),
- звіряти дані,
- отримувати нарахування та інформацію про борги,
- а також сплачувати податки онлайн.
Хочемо зробити так, щоб кожен міг у кілька кліків перевірити свої податки і при потребі одразу їх оплатити,
– зазначила Карнаух.
Що цьому передувало?
Автоматичне списання податкових боргів є частиної стратегії цифровізації податкової системи України.
У ДПС повідомили, що під час документальної перевірки щодо бюджетного відшкодування ПДВ податківці вперше застосували на практиці стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).
Зауважимо, що SAF-T UA – це електронний файл стандартизованої структури, що містить дані бухгалтерського обліку підприємства. Він дозволяє податковим органам здійснювати перевірки без необхідності запитувати додаткові документи.
До слова, з 27 вересня в Україні змінились правила реєстрації податкових накладних, що включають збільшення лімітів для безумовної реєстрації та підвищення порогів для дрібних операцій.