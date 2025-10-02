Налоги спишут автоматически: ГНС тестирует новую систему
- Государственная налоговая служба Украины тестирует программу для автоматического списания налоговых долгов со счетов плательщиков через систему электронных платежей.
- Запланировано расширение сервисов в приложении Дія для просмотра объектов налогообложения и уплаты налогов онлайн.
Государственная налоговая служба Украины разработала программное обеспечение, которое позволит автоматически списывать задолженность по уплате налогов непосредственно со счетов должников.
ГНС запускает автоматическое списание налоговых долгов?
Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух во время встречи с представителями бизнеса и общественности, информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По ее словам, новая система предусматривает взаимодействие между ГНС, Государственным казначейством и платежными сервисами. Это позволит осуществлять принудительное списание средств в электронном формате через систему электронных платежей Национального банка.
В Дії появятся услуги по имущественным налогам?
Кроме этого, ГНС вместе с Министерством цифровой трансформации работает над расширением сервисов в приложении Дія. Планируется запуск новой услуги, которая позволит гражданам:
- просматривать свои объекты налогообложения (недвижимость, землю, авто),
- сверять данные,
- получать начисления и информацию о долгах,
- а также платить налоги онлайн.
Хотим сделать так, чтобы каждый мог в несколько кликов проверить свои налоги и при необходимости сразу их оплатить,
– отметила Карнаух.
Что этому предшествовало?
Автоматическое списание налоговых долгов является частью стратегии цифровизации налоговой системы Украины.
В ГНС сообщили, что во время документальной проверки относительно бюджетного возмещения НДС налоговики впервые применили на практике стандартный файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).
Заметим, что SAF-T UA – это электронный файл стандартизированной структуры, содержащий данные бухгалтерского учета предприятия. Он позволяет налоговым органам осуществлять проверки без необходимости запрашивать дополнительные документы.
К слову, с 27 сентября в Украине изменились правила регистрации налоговых накладных, включающие увеличение лимитов для безусловной регистрации и повышение порогов для мелких операций.