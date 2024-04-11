Нові можливості Укрзалізниці: як тепер здійснюється автовикуп квитків
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця завершила тестування нових функцій у застосунку. Зараз зміниться алгоритм моніторингу і автовикупу квитків.
Які тепер функції доступні
Нові функції доступні для осіб, які авторизувались у застосунку Укрзалізниці через сервіс Дія.Підпис. Перша опція стосується відстежування потрібного квитка.
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Для вказаних користувачів буде доступний такий моніторинг:
- моніторинг квитків, які уже є у продажі – відстежування вільних місць;
- моніторинг квитків, які поки недоступні – відстежування появи квитків у продажі (для цього потрібно визначити напрям маршруту).
Як відбувається автопокупка
Тепер через застосунок можна налаштувати автоматичну покупку бажаного квитка. Для цього потрібно:
- внести особисті дані пасажира;
- оплатити квиток.
Якщо активація відбудеться, кошти автоматично знімуться. У випадку, коли моніторинг скасовано чи потрібні квитки не знайдено, гроші повернуться на рахунок.
Моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ – Відень. Проте ви можете отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки,
– наголосили представники Укрзалізниці.
Сповіщення споживача відбувається через пуш-сповіщення. Користувач має дозволити їх у налаштуваннях свого телефона.