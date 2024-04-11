Нові можливості Укрзалізниці: як тепер здійснюється автовикуп квитків

Укрзалізниця завершила тестування нових функцій у застосунку. Зараз зміниться алгоритм моніторингу і автовикупу квитків.

Які тепер функції доступні

Нові функції доступні для осіб, які авторизувались у застосунку Укрзалізниці через сервіс Дія.Підпис. Перша опція стосується відстежування потрібного квитка.

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Для вказаних користувачів буде доступний такий моніторинг:

моніторинг квитків, які уже є у продажі – відстежування вільних місць;

моніторинг квитків, які поки недоступні – відстежування появи квитків у продажі (для цього потрібно визначити напрям маршруту).

Як відбувається автопокупка

Тепер через застосунок можна налаштувати автоматичну покупку бажаного квитка. Для цього потрібно:

внести особисті дані пасажира;

оплатити квиток.

Якщо активація відбудеться, кошти автоматично знімуться. У випадку, коли моніторинг скасовано чи потрібні квитки не знайдено, гроші повернуться на рахунок.

Моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ – Відень. Проте ви можете отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки,

– наголосили представники Укрзалізниці.

Сповіщення споживача відбувається через пуш-сповіщення. Користувач має дозволити їх у налаштуваннях свого телефона.