Банки збільшили кількість кредитів для підприємців
Джерело:Урядовий портал
Протягом квітня банки збільшили обсяги кредитування підприємців. Впродовж місяця було укладено 1 130 кредитних договорів на суму понад 4,3 мільярда гривень, з яких 2,4 мільярда гривень становили державно-гарантовані зобов'язання.
Які банки видали найбільше кредитів
Найбільші обсяги кредитування фіксуються у Києві, Дніпропетровській, Львівській і Київській областях.
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Які банки видали найбільше кредитів:
- Лідирує за кількістю обслуговуваних кредитів під державні гарантії ПриватБанк, який надав 12 299 кредитів на загальну суму 20,4 мільярда гривень. Це – 58% від загального ліміту гарантій, виданих банку.
- За ним слідує Ощадбанк з 3 012 кредитами на суму 11,3 мільярда гривень, що становить 90% від його ліміту.
- Третім є Укргазбанк, який обслуговує 830 кредитів на суму 9,3 мільярда гривень, це 66% від його ліміту.
На яку діяльність бізнеси брали кредити
У розрізі галузей економіки, найбільшу кількість кредитів, частково гарантованих державою на портфельній основі, відзначено в наступних секторах:
- Сільське господарство – 4 912 кредитів на суму 29,1 мільярда гривень;
- Гуртова та роздрібна торгівля, включно з ремонтом транспортних засобів – 7 908 кредитів на 16,9 мільярда гривень;
- Переробна промисловість – 2 860 кредитів на 13,4 мільярда гривень;
- Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 101 кредит на 2,3 мільярда гривень;
- Будівництво – 455 кредитів на суму 1,4 мільярда гривень.
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Після заповнення, ваша заява автоматично перевіряється і відправляється до Єдиного державного реєстру для офіційної реєстрації без участі державного реєстратора.Важливо! Як тільки система оподаткування буде вибрана, відповідні відмітки робляться в заяві, яка потім надсилається до податкової інспекції за місцем реєстрації заявника або за адресою ведення діяльності.