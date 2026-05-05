Ювелірна компанія "попалась" на ухиленні від податків: БЕБ викрило схему зі "спрощенкою"

У Вінницькій області детективи Бюро економічної безпеки України викрили підприємство, яке працює у сфері виробництва ювелірних виробів і ухилялося від сплати податків. Загальна сума збитків перевищила 11 мільйонів гривень.

Що відомо про викриття ювелірного бізнесу?

Слідство встановило, що протягом 2023 – 2024 років компанія перевищила допустимий ліміт доходів для спрощеної системи оподаткування, повідомили в БЕБ.

Дивіться також OnlyFans годує бюджет: українські моделі заплатили понад 70 мільйонів гривень податків

Попри це, керівництво не перейшло на загальну систему, як того вимагає закон, і продовжило працювати за пільговими умовами. У результаті бюджет недоотримав значні кошти. Як працювала схема:

Суть порушення досить типова для малого та середнього бізнесу. Компанія перевищує ліміт доходів, але не змінює систему оподаткування, що дозволяє платити менше податків, ніж передбачено законом.

Такі дії можуть виглядати як тимчасове рішення, але на практиці вони майже завжди завершуються перевірками та фінансовими санкціями.

Чому це проблема?

Податкові органи дедалі активніше відстежують подібні ситуації. Аналізуються фінансові потоки, звітність і відповідність обраної системи оподаткування реальним оборотам бізнесу.

У результаті навіть ті компанії, які тривалий час працювали без змін, потрапляють у поле зору контролюючих органів.

Зауважте! Історія з ювелірним підприємством – ще один приклад того, що економія на податках у довгостроковій перспективі обертається значно більшими втратами. Навіть якщо бізнес повертає кошти, це не скасовує ризику судових справ і репутаційних втрат. Загалом справи про ухилення від податків стають системними. Бізнесу дедалі складніше працювати поза правилами без наслідків.

Які збитки для бюджету приносять "тіньові схеми" бізнесу?

Обсяг недоотриманих податків через тіньові схеми в Україні оцінюється у понад 1 трильйон гривень, повідомляє "Інтерфакс – Україна".

Таксі схеми поширені в агросекторі, ритейлі та переробній галузі. Зокрема, найпопулярнішими залишаються:

контрабанда;

зарплати в конвертах;

"дроблення великого бізнесу" на мережі ФОПів.

Найбільше збитків від зарплат у конвертах. Обсяг виплат неоформленим працівникам та зарплат у конвертах працівникам на мінімалці зріс до 280 – 540 мільярдів гривень на рік. Це спричиняє бюджетні втрати у 140 – 280 мільярдів гривень.

На другому місці за втратами держави – "сірий імпорт" і контрабанда обсягом 400 – 640 мільярдів гривень та втратами бюджету у 120 – 185 мільярдів гривень.

Третя позиція – контрафакт і нелегальна підакцизна торгівля: 126 – 140 мільярдів гривень обороту та 39 – 43 мільярдів гривень втрат.

Якщо взяти всі схеми, які ми змогли порахувати, це близько 500 – 600 мільярдів гривень втрат. А якщо спиратися на оцінку тіньової економіки в 30% ВВП, то всі схеми з’їдають в нас близько 1 трильйона гривень,

– повідомив координатор ЕЕП Олег Гетман.

Нардеп Данило Гетманцев каже, що практика використання ФОПів великими торговельними мережами для уникнення сплати ПДВ спотворює ринкове середовище:

Є схеми в ритейлі, де на касах видають кілька чеків: один за алкоголь на загальній системі, а інший – через ФОП.

Це дає таким підприємствам неправомірну перевагу в 7 – 20% за рахунок несплаченого ПДВ.

Яка найпопулярніша схема ухилення від податків та як вона працює?

Схеми дроблення бізнесу працюють завдяки можливості фізичних осіб підприємців не показувати весь оборот, а також через брак інструментів у податкової для притягнення до відповідальності. У разі виявлення порушень під удар можуть потрапити дрібні учасники схеми, на яких лягає відповідальність за бізнес, який вони самі не ведуть. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Гетман та податковий консультант Михайло Смокович.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Економіст Олег Гетман говорить, що боротьба з цією та іншими схемами тінізації бізнесу в Україні залежить від перезавантаження податкової служби. Для цього мають ухвалити законопроєкт №9243, проте його розгляд відкладають.

Без якісної податкової служби й Бюро економічної безпеки не працюватиме взагалі нічого. Законопроєкт необхідно ухвалити для повного перезавантаження податкової. Коли прийдуть міжнародники, оберуть нове керівництво, потім перезавантажать всі кадри, переатестують комісією доброчесності й етичними комісіями, усі негідники підуть відпочивати, а залишаться якісні люди й наберуть таких фахівців у податкову,

– каже експерт.

Податковий консультант Михайло Смокович вважає, що податкова сьогодні має недостатньо засобів для викриття схем, тож має отримати більше можливостей для притягнення бізнесу до відповідальності.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Податкова має виявляти такі випадки, але інструменти в неї обмежені. У разі виявлення вона може трактувати це як дроблення бізнесу й намагатися в актах всіх цих ФОПів зібрати разом. І весь оборот, який пройшов по цьому магазину, оподатковувати не по спрощеній системі, як це зробила компанія, а по загальній. Але тут дуже складно для податкової все зібрати докупи, виявити й притягнути до відповідальності саму компанію.

Інші порушення бізнесу, що викрило БЕБ