Яка працювала схема з ПДВ?

За даними слідства, компанія, що займається постачанням і обслуговуванням обладнання для резервного живлення, протягом 2023 – 2026 років системно занижувала податкові зобов’язання, повідомили в БЕБ.

Зокрема:

не включала отримані кошти до бази оподаткування

не відображала частину доходів у звітності

ухилялася від сплати ПДВ

Це відбувалося навіть під час виконання робіт для державних установ. Через такі дії держава недоотримала понад 5,7 мільйонів гривень податку на додану вартість.

Чому це проблема?

Такі схеми мають кілька наслідків:

Держава втрачає доходи Виникає нерівна конкуренція Чесний бізнес опиняється у гірших умовах

Особливо критично, коли це відбувається у роботі з державними замовленнями.

Відомо, що правоохоронці повідомили керівнику підприємства про підозру, забезпечили повне відшкодування збитків та передали справу до суду. Оскільки компанія компенсувала завдані збитки, розглядається питання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Зауважте! Справи про ухилення від ПДВ стають системними. Навіть якщо компанії повертають кошти, ризики для бізнесу зростають – від штрафів до кримінальної відповідальності.

Які збитки для бюджету приносять "тіньові схеми" бізнесу?

Обсяг недоотриманих податків через тіньові схеми в Україні оцінюється у понад 1 трильйон гривень, повідомляє "Інтерфакс – Україна".

Таксі схеми поширені в агросекторі, ритейлі та переробній галузі. Зокрема, найпопулярнішими залишаються:

контрабанда;

зарплати в конвертах;

"дроблення великого бізнесу" на мережі ФОПів.

Найбільше збитків від зарплат у конвертах. Обсяг виплат неоформленим працівникам та зарплат у конвертах працівникам на мінімалці зріс до 280 – 540 мільярдів гривень на рік. Це спричиняє бюджетні втрати у 140 – 280 мільярдів гривень.

На другому місці за втратами держави – "сірий імпорт" і контрабанда обсягом 400 – 640 мільярдів гривень та втратами бюджету у 120 – 185 мільярдів гривень.

Третя позиція – контрафакт і нелегальна підакцизна торгівля: 126 – 140 мільярдів гривень обороту та 39 – 43 мільярдів гривень втрат.

Якщо взяти всі схеми, які ми змогли порахувати, це близько 500 – 600 мільярдів гривень втрат. А якщо спиратися на оцінку тіньової економіки в 30% ВВП, то всі схеми з’їдають в нас близько 1 трильйона гривень,

– повідомив координатор ЕЕП Олег Гетман.

Нардеп Данило Гетманцев каже, що практика використання ФОПів великими торговельними мережами для уникнення сплати ПДВ спотворює ринкове середовище:

Є схеми в ритейлі, де на касах видають кілька чеків: один за алкоголь на загальній системі, а інший – через ФОП.

Це дає таким підприємствам неправомірну перевагу в 7 – 20% за рахунок несплаченого ПДВ.

Яка найпопулярніша схема ухилення від податків та як вона працює?

Схеми дроблення бізнесу працюють завдяки можливості фізичних осіб підприємців не показувати весь оборот, а також через брак інструментів у податкової для притягнення до відповідальності. У разі виявлення порушень під удар можуть потрапити дрібні учасники схеми, на яких лягає відповідальність за бізнес, який вони самі не ведуть. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Гетман та податковий консультант Михайло Смокович.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Економіст Олег Гетман говорить, що боротьба з цією та іншими схемами тінізації бізнесу в Україні залежить від перезавантаження податкової служби. Для цього мають ухвалити законопроєкт №9243, проте його розгляд відкладають.

Без якісної податкової служби й Бюро економічної безпеки не працюватиме взагалі нічого. Законопроєкт необхідно ухвалити для повного перезавантаження податкової. Коли прийдуть міжнародники, оберуть нове керівництво, потім перезавантажать всі кадри, переатестують комісією доброчесності й етичними комісіями, усі негідники підуть відпочивати, а залишаться якісні люди й наберуть таких фахівців у податкову,

– каже експерт.

Податковий консультант Михайло Смокович вважає, що податкова сьогодні має недостатньо засобів для викриття схем, тож має отримати більше можливостей для притягнення бізнесу до відповідальності.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Податкова має виявляти такі випадки, але інструменти в неї обмежені. У разі виявлення вона може трактувати це як дроблення бізнесу й намагатися в актах всіх цих ФОПів зібрати разом. І весь оборот, який пройшов по цьому магазину, оподатковувати не по спрощеній системі, як це зробила компанія, а по загальній. Але тут дуже складно для податкової все зібрати докупи, виявити й притягнути до відповідальності саму компанію.

