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Бізнес Актуальні новини Без перекупів та ризиків: продати та купити авто можна через Дію та AUTORIA
7 лютого, 14:21
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Без перекупів та ризиків: продати та купити авто можна через Дію та AUTORIA

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Продаж автомобілів через Дію та AUTO.RIA дозволяє швидко та безпечно оформити угоду без посередників та паперової тяганини.
  • Сервіс обмежує можливість зміни власника лише для одного авто на рік, що перешкоджає масовому перепродажу перекупами.

Тепер продати авто можна без зайвих клопотів – через Дію та AUTO.RIA. Онлайн-переоформлення дозволяє оформити угоду без черг, паперової тяганини та посередників.

Продаж авто через Дію

Як повідомили в Дії, все відбувається швидко, безпечно та офіційно, а покупець і продавець самі домовляються про передачу ключів та коштів, інформує 24 Канал

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"Інтегрували Дію з AUTO.RIA, щоб попрощатися зі старою ластівкою і привітати нову стало ще простіше", – ідеться у повідомленні. 

Як продати авто через Дію та AUTO.RIA

  1. Обрати опцію "Перереєструвати ТЗ через Дію" на платформі AUTO.RIA.
  2. Натиснути "Переоформити в Дії" та перейти до покрокової інструкції.
  3. Перейти в застосунок Дія, де необхідно заповнити всі потрібні дані.
  4. Надіслати покупцю запит на продаж транспортного засобу.
  5. Автоматично перевірити договір і підтвердити його за допомогою Дія.Підпису.

Що ще можна зробити в Дії:

  • Укласти договір купівлі-продажу.
  • Вибрати номерні знаки.
  • Замовити техпаспорт.
  • Сплатити сервісні збори.

Після цього залишається лише обмінятися ключами та коштами у зручний для обох сторін спосіб.

Обмеження для перекупів

Дія дозволяє змінювати власника лише для одного автомобіля на рік, тому перекупи не можуть масово використовувати сервіс для перепродажу авто.