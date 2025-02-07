Продажа авто через Дію
Как сообщили в Дії, все происходит быстро, безопасно и официально, а покупатель и продавец сами договариваются о передаче ключей и средств, информирует 24 Канал.
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"Интегрировали Дію с AUTO.RIA, чтобы попрощаться со старой ласточкой и поздравить новую стало еще проще", – говорится в сообщении.
Как продать авто через Дію и AUTO.RIA
- Выбрать опцию "Перерегистрировать ТС через Дію" на платформе AUTO.RIA.
- Нажать "Переоформить в Дії" и перейти к пошаговой инструкции.
- Перейти в приложение Дія, где необходимо заполнить все необходимые данные.
- Отправить покупателю запрос на продажу транспортного средства.
- Автоматически проверить договор и подтвердить его с помощью Дія.Підпису.
Что еще можно сделать в Дія:
- Заключить договор купли-продажи.
- Выбрать номерные знаки.
- Заказать техпаспорт.
- Оплатить сервисные сборы.
После этого остается лишь обменяться ключами и средствами удобным для обеих сторон способом.
Ограничения для перекупов
Действие позволяет менять владельца только для одного автомобиля в год, поэтому перекупы не могут массово использовать сервис для перепродажи авто.