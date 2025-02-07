Продажа авто через Дію

Как сообщили в Дії, все происходит быстро, безопасно и официально, а покупатель и продавец сами договариваются о передаче ключей и средств, информирует 24 Канал.

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"Интегрировали Дію с AUTO.RIA, чтобы попрощаться со старой ласточкой и поздравить новую стало еще проще", – говорится в сообщении.

Как продать авто через Дію и AUTO.RIA

Выбрать опцию "Перерегистрировать ТС через Дію" на платформе AUTO.RIA. Нажать "Переоформить в Дії" и перейти к пошаговой инструкции. Перейти в приложение Дія, где необходимо заполнить все необходимые данные. Отправить покупателю запрос на продажу транспортного средства. Автоматически проверить договор и подтвердить его с помощью Дія.Підпису.

Что еще можно сделать в Дія:

Заключить договор купли-продажи.

Выбрать номерные знаки.

Заказать техпаспорт.

Оплатить сервисные сборы.

После этого остается лишь обменяться ключами и средствами удобным для обеих сторон способом.

Ограничения для перекупов

Действие позволяет менять владельца только для одного автомобиля в год, поэтому перекупы не могут массово использовать сервис для перепродажи авто.