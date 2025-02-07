Продаж авто через Дію
Як повідомили в Дії, все відбувається швидко, безпечно та офіційно, а покупець і продавець самі домовляються про передачу ключів та коштів, інформує 24 Канал.
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"Інтегрували Дію з AUTO.RIA, щоб попрощатися зі старою ластівкою і привітати нову стало ще простіше", – ідеться у повідомленні.
Як продати авто через Дію та AUTO.RIA
- Обрати опцію "Перереєструвати ТЗ через Дію" на платформі AUTO.RIA.
- Натиснути "Переоформити в Дії" та перейти до покрокової інструкції.
- Перейти в застосунок Дія, де необхідно заповнити всі потрібні дані.
- Надіслати покупцю запит на продаж транспортного засобу.
- Автоматично перевірити договір і підтвердити його за допомогою Дія.Підпису.
Що ще можна зробити в Дії:
- Укласти договір купівлі-продажу.
- Вибрати номерні знаки.
- Замовити техпаспорт.
- Сплатити сервісні збори.
Після цього залишається лише обмінятися ключами та коштами у зручний для обох сторін спосіб.
Обмеження для перекупів
Дія дозволяє змінювати власника лише для одного автомобіля на рік, тому перекупи не можуть масово використовувати сервіс для перепродажу авто.