Продаж авто через Дію

Як повідомили в Дії, все відбувається швидко, безпечно та офіційно, а покупець і продавець самі домовляються про передачу ключів та коштів, інформує 24 Канал.

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"Інтегрували Дію з AUTO.RIA, щоб попрощатися зі старою ластівкою і привітати нову стало ще простіше", – ідеться у повідомленні.

Як продати авто через Дію та AUTO.RIA

Обрати опцію "Перереєструвати ТЗ через Дію" на платформі AUTO.RIA. Натиснути "Переоформити в Дії" та перейти до покрокової інструкції. Перейти в застосунок Дія, де необхідно заповнити всі потрібні дані. Надіслати покупцю запит на продаж транспортного засобу. Автоматично перевірити договір і підтвердити його за допомогою Дія.Підпису.

Що ще можна зробити в Дії:

Укласти договір купівлі-продажу.

Вибрати номерні знаки.

Замовити техпаспорт.

Сплатити сервісні збори.

Після цього залишається лише обмінятися ключами та коштами у зручний для обох сторін спосіб.

Обмеження для перекупів

Дія дозволяє змінювати власника лише для одного автомобіля на рік, тому перекупи не можуть масово використовувати сервіс для перепродажу авто.