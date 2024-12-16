Amazon, вслід за Meta, пожертвує мільйон доларів на інавгурацію Трампа

Компанія Amazon пожертвує 1 мільйона доларів до інавгураційного фонду новообраного президента Дональда Трампа.

Безос передасть мільйон Трампу

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела, інформує 24 Канал.

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Видання зазначає, що засновник Amazon Джефф Безос, імовірно, зустрінеться з Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Рішення про донацію схвалили на початку тижня і, нібито, команду Трама про це уже повідомлено.

"Безос робить пожертву через Amazon", – повідомило джерело.

Також відомо, що Amazon транслюватиме інавгурацію Трампа через Prime Video, що оцінено як негрошовий внесок у розмірі 1 мільйона доларів.

Довідково. Amazon показував інавгурацію президента США Джо Байдена в 2021 році. При цьому у 2017 році компанія направила на виборчу кампанію Трампа 58 тисяч доларів.

Для чого це Безосу

Безос, як і багато інших топ-менеджерів компаній, намагаються покращити комунікацію з адміністрацією Трампа. Водночас видання зауважує, що раніше відносини між Трампом і Безосом були дещо ворожими. Безосу належить видання Washington Post, яке займає критичну позицію щодо Трампа.

Втім, останнім часом Безос став краще відгукуватися про обраного президента. Зокрема, у соцмережі X він назвав перемогу Трампа на виборах "неймовірним політичним камбеком". Згодом був ще один пост про те, що мільярдер оптимістично дивиться на другий президентський термін Трампа.

Раніше про рішення направити 1 мільйон доларів до інавгураційного фонду Трампа заявила компанія Meta. Після президентських виборів глава Meta Марк Цукерберг приїжджав до обраного президента на вечерю у Мар-