Безос передаст миллион Трампу

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, информирует 24 Канал.

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Издание отмечает, что основатель Amazon Джефф Безос, вероятно, встретится с Трампом в его имении Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Решение о донации одобрили в начале недели и, якобы, команду Трама об этом уже сообщено.

"Безос делает пожертвование через Amazon", – сообщил источник.

Также известно, что Amazon будет транслировать инаугурацию Трампа через Prime Video, что оценено как неденежный вклад в размере 1 миллиона долларов.

Справочно. Amazon показывал инаугурацию президента США Джо Байдена в 2021 году. При этом в 2017 году компания направила на избирательную кампанию Трампа 58 тысяч долларов.

Для чего это Безосу

Безос, как и многие другие топ-менеджеры компаний, пытаются улучшить коммуникацию с администрацией Трампа. В то же время издание отмечает, что ранее отношения между Трампом и Безосом были несколько враждебными. Безосу принадлежит издание Washington Post, которое занимает критическую позицию в отношении Трампа.

Впрочем, последнее время Безос стал лучше отзываться об избранном президенте. В частности, в соцсети X он назвал победу Трампа на выборах "невероятным политическим камбэком". Впоследствии был еще один пост о том, что миллиардер оптимистично смотрит на второй президентский срок Трампа.

Ранее о решении направить 1 миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа заявила компания Meta. После президентских выборов глава Meta Марк Цукерберг приезжал к избранному президенту на ужин в Мар-