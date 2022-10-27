Перевірки бізнесу замінили страхуванням: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський 27 жовтня підписав закон, який передбачає заміну перевірок бізнесу на пожежну безпеку страхуванням відповідальності. Він набуде чинності наступного дня після публікації.

Так, підприємства із середнім або незначним ступенем ризику буде звільнено від планових пожежних перевірок, якщо вони оформлять поліс страхування відповідальності. Бізнес 24 пояснює, що передбачає новий закон.

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Що зміниться

За основу цей проєкт закону Верховна Рада прийняла ще влітку 2020 року. Документом пропонується скасувати обов'язкові перевірки бізнесу, якщо підприємство має поліс страхування відповідальності перед третіми особами за збиток, що може бути завданий при експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки.

Так, якщо бізнес з середнім або незначним ступенем ризику укладає договір страхування своєї відповідальності, здійснення перевірок відкладається максимально на 6 – 10 років (залежно від ступеня ризику), або загалом до закінчення терміну дії поліса страхування.

У разі аварії або пожежі страховик, який застрахував таку відповідальність, виплачуватиме потерпілим відшкодування з метою компенсації завданих збитків. Розмір страхової суми при цьому встановлюється за домовленістю сторін, проте з урахуванням результатів аудиту пожежної безпеки, і не може становити менше, ніж:

3 тисячі мінімальних зарплат – для бізнесу із середнім ступенем ризику;

2 тисячі мінімальних зарплат – для підприємств із незначним ступенем ризику.

Як це працює

підприємець замовляє аудит пожежної безпеки у ДСНС або іншого атестованого аудитора;

з результатами аудиту звертається до будь-якої страхової компанії та оформлює поліс відповідальності;

надсилає поліс ДСНС до 15 листопада;

отримує звільнення від перевірок на визначений термін.