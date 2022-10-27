Так, предприятия со средней или незначительной степенью риска будут освобождены от плановых пожарных проверок, если они оформят полис страхования ответственности. Бизнес 24 объясняет, что предусматривает новый закон.

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Что изменится

За основу этот проект закона Верховная Рада приняла еще летом 2020 года. Документ предлагает отменить обязательные проверки бизнеса, если предприятие имеет полис страхования ответственности перед третьими лицами за ущерб, который может быть нанесен при эксплуатации объектов повышенной опасности.

Так, если бизнес со средней или незначительной степенью риска заключает договор страхования своей ответственности, осуществление проверок откладывается максимально на 6 – 10 лет (в зависимости от степени риска), или в целом до окончания срока действия полиса страхования.

В случае аварии или пожара страховщик, застраховавший такую ответственность, будет выплачивать пострадавшим возмещение с целью компенсации нанесенного ущерба. Размер страховой суммы при этом устанавливается по договоренности сторон, однако с учетом результатов аудита пожарной безопасности, и не может составлять меньше:

3 тысяч минимальных зарплат – для бизнеса со средней степенью риска;

2 тысяч минимальных зарплат – для предприятий с незначительной степенью риска.

Как это работает

предприниматель заказывает аудит пожарной безопасности у ГСЧС или другого аттестованного аудитора;

с результатами аудита обращается в любую страховую компанию и оформляет полис ответственности;

отсылает полис ГСЧС до 15 ноября;

получает освобождение от проверок на определенный срок.

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