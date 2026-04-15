Власник Sinsay та Cropp в лідерах: польський бізнес в Україні наростив доходи на 20%

Кількість компаній із польськими власниками, які ведуть діяльність в Україні та звітують про фінансові результати, перевищила 1,1 тисячі. За даними Єдиний державний реєстр, у 2025 році такі підприємства продемонстрували суттєве зростання доходів.

Які польські компанії в Україні заробляють найбільше?

Загальний виторг найбільших компаній із польським капіталом склав 123,01 мільярди гривень, що на 20% більше порівняно з попереднім роком, пише Опендатабот.

При цьому кожне восьме підприємство з цієї групи отримало понад 100 мільйонів гривень доходу – йдеться про 146 компаній. Найпотужніші позиції серед польського бізнесу в Україні займає сфера роздрібної торгівлі:

Абсолютним лідером стала компанія "ЛПП Україна", яка керує відомими брендами одягу – Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Її дохід наблизився до 17 мільярдів гривень. Друге місце посіла компанія "Радехівський цукор" із результатом понад 10 мільярдів гривень. Також до переліку найбільших увійшли виробник торговельного обладнання "Модерн-Експо" та дистриб’ютор автозапчастин Inter Cars Ukraine.

Окремі компанії продемонстрували вражаючу динаміку. Зокрема, енергетична компанія "Елгард" збільшила свій дохід у 38 разів – із 2,7 мільйонів гривень до понад 104 мільйонів. Суттєве зростання також зафіксували:

"СМП" – у 8 разів (до 103,7 мільйонів гривень);

"Кліко Україна" – у 6,5 раза (до 222,2 мільйонів гривень).

Топ-10 компаній з польськими власниками / інфографіка Опендатабот

Де найбільше польських бізнесів?

Найбільша концентрація великих компаній із польським капіталом спостерігається у Києві – тут зареєстровано 46 підприємств із доходом понад 100 мільйонів гривень. Ще 16 працюють у Київській області. Серед інших регіонів виділяються:

Львівська область – 37 компаній;

Волинська область – 11;

Дніпропетровська область – 6.

Найбільша частка компаній працює у сфері оптової торгівлі – 54 бізнеси. Далі йдуть:

сільське господарство – 8 компаній;

харчова галузь – 7;

ІТ та виробництво металевих виробів – по 5 підприємств.

