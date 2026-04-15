Власник Sinsay та Cropp в лідерах: польський бізнес в Україні наростив доходи на 20%
- Кількість компаній із польськими власниками в Україні перевищила 1,1 тисячі, з загальним виторгом 123,01 мільярди гривень, що на 20% більше, ніж попереднього року.
- Найбільша концентрація цих компаній спостерігається у Києві, де зареєстровано 46 підприємств із доходом понад 100 мільйонів гривень.
Кількість компаній із польськими власниками, які ведуть діяльність в Україні та звітують про фінансові результати, перевищила 1,1 тисячі. За даними Єдиний державний реєстр, у 2025 році такі підприємства продемонстрували суттєве зростання доходів.
Які польські компанії в Україні заробляють найбільше?
Загальний виторг найбільших компаній із польським капіталом склав 123,01 мільярди гривень, що на 20% більше порівняно з попереднім роком, пише Опендатабот.
Дивіться також Кожен сьомий дає роботу українцям: несподівані цифри про ФОПів
При цьому кожне восьме підприємство з цієї групи отримало понад 100 мільйонів гривень доходу – йдеться про 146 компаній. Найпотужніші позиції серед польського бізнесу в Україні займає сфера роздрібної торгівлі:
- Абсолютним лідером стала компанія "ЛПП Україна", яка керує відомими брендами одягу – Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Її дохід наблизився до 17 мільярдів гривень.
- Друге місце посіла компанія "Радехівський цукор" із результатом понад 10 мільярдів гривень.
- Також до переліку найбільших увійшли виробник торговельного обладнання "Модерн-Експо" та дистриб’ютор автозапчастин Inter Cars Ukraine.
Окремі компанії продемонстрували вражаючу динаміку. Зокрема, енергетична компанія "Елгард" збільшила свій дохід у 38 разів – із 2,7 мільйонів гривень до понад 104 мільйонів. Суттєве зростання також зафіксували:
- "СМП" – у 8 разів (до 103,7 мільйонів гривень);
- "Кліко Україна" – у 6,5 раза (до 222,2 мільйонів гривень).
Де найбільше польських бізнесів?
Найбільша концентрація великих компаній із польським капіталом спостерігається у Києві – тут зареєстровано 46 підприємств із доходом понад 100 мільйонів гривень. Ще 16 працюють у Київській області. Серед інших регіонів виділяються:
- Львівська область – 37 компаній;
- Волинська область – 11;
- Дніпропетровська область – 6.
Найбільша частка компаній працює у сфері оптової торгівлі – 54 бізнеси. Далі йдуть:
- сільське господарство – 8 компаній;
- харчова галузь – 7;
- ІТ та виробництво металевих виробів – по 5 підприємств.
Що відомо про бізнес українці у Польщі?
Українці зареєстрували в Польщі майже сотню тисяч ФОПів, що свідчить про активний розвиток бізнесу українських біженців.
Присутність українців у ЄС сприяє економічному зростанню, наприклад, у Польщі українці становлять 2,7% ВВП.