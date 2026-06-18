Бізнес загальмував: продуктові мережі Росії фіксують найгірші показники за 15 років

Великі продуктові мережі в Росії у першому кварталі 2026 року відкрили найменшу кількість нових магазинів за останні 15 років. Це пояснюється зниженням попиту споживачів та зростанням витрат для торгових точок.

Чому не відкривають нових магазинів

Загалом 200 найбільших торгівельних мереж Росії у період із січня по березень відкрили лише 282,5 тисяч квадратних метрів нових торгових площ. Такий показник став на 36,4% менше, ніж торік, пише російський "Комерсант".

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Майже всі продуктові мережі в Росії змушені скорочувати розширення:

Найбільше постраждав "Магніт" – на 65,6% менше нових торгових площ;

нових торгових площ; У Х5 Group падіння становило 39%.

"Червоне & Біле" вперше за час свого розвитку скоротила кількість торгових точок.

Виняток склала лише група компаній "Лента", яка збільшила свю присутність у регіонах.

Аналітики зазначають, що мережі не поспішають відкривати нові магазини через падіння попиту та зростання витрат. Зокрема, скорочуються продажі в найбільш прибуткових для магазинів категоріях:

шоколаді;

дорогих овочах;

сезонних фруктах і ягодах;

та алкоголі.

До того ж конкуренція у секторі швидко зростає через розвиток онлайн-торгівлі продуктами. Оборот продажів продуктових товарів через інтернет у січні – березні 2026 рок збільшився на 23,9% у річному вимірі.

Наразі бізнес не бачить перспектив для розвитку. За даними Росстату, індекс підприємницької впевненості в роздрібній торгівлі у першому кварталі 2026 року сягнув найнижчого рівня із 2006 року.

Старший директор компанії CMWP Андрій Шувалов прогнозує, що за таких умов до кінця 2026 року відкриття нових продуктових магазинів у Росії може скоротитися на 20 – 30%.

Що говорять міжнародні експерти

Міжнародні економічні огляди також показують, що в Росії люди почали витрачати менше грошей. Це пов’язано зі зниженням реальних доходів і тим, що все більше витрат іде на базові товари.

У своїх оцінках Міжнародний валютний фонд зазначає, що:

люди витрачають менше через високі ціни;

доходи населення зростають повільніше, ніж витрати;

економіка стає більш "перекошеною" у бік державних і військових витрат;

покупці частіше економлять і відмовляються від необов’язкових товарів.

У результаті попит у магазинах слабшає і стає більш зосередженим лише на найнеобхідніших речах.

Нагадаємо, У Службі зовнішньої розвідки розповіли, що чимало росіян вже не можуть дозволити собі купувати звичну їжу у магазинах. Так, 58 % людей відмовляються від товарів, які купували раніше, 57 % переходять на дешевші аналоги, а 46 % взагалі намагаються якомога рідше ходити до магазинів.