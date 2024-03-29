Мільярди доларів за вихід з Росії: яких збитків зазнають іноземні компанії

Після початку повномасштабного вторгнення, багато міжнародних компаній вийшли з російського ринку. Це рішення принесло їм значні збитки.

Як бізнес виходить з Росії

Відповідно до підрахунків Єльської школи менеджменту, близько 1 тисячі компаній покинули російський ринок. Деякі організації лише призупинили свою дільність або ж навіть продовжили працювати, попри усі дії росіян.

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Зокрема Auchan та Benetton продовжують діяльність у Росії. Таку політику вони пояснюють бажанням допомагати цивільним росіянам і забезпечувати їх необхідними товарами.

Компанії, які все ще прагнуть вийти з Росії, ймовірно, зіткнуться з подальшими труднощами і будуть змушені миритися з великими списаннями та втратами,

– наголошує експерт Ян Мессі

Як на це реагує Кремль

Кремль вирішив відповісти компаніям, які виходять з російського ринку. Росія хоче не менш як 50% від ціни продажу іноземних активів. На фоні відсутності рішучих дій з боку Заходу, вимоги Кремля посилюються.

Наприклад, компанія Danone при продажі активів втратила орієнтовно 1,3 мільярда доларів. Збитки інших компаній сягнули 90% від вартості. Зараз Кремль взяв під свій контроль активи таких західних компаній:

Carlsberg;

Uniper;

Fortum;

OMV.

Ще в 2022 році у Росії прийняли закон, що регулює роботу з інвесторами з "недружніх" країн. Йдеться про держави, що ввели або підтримали санкції проти Росії. Відповідно до цього рішення, продаж активів таких компаній має відбуватися зі згоди державних органів влади.