Как бизнес выходит из России

Согласно подсчетам Йельской школы менеджмента, около 1 тысячи компаний покинули российский рынок. Некоторые организации лишь приостановили свою деятельность или даже продолжили работать, несмотря на все действия россиян.

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В частности Auchan и Benetton продолжают деятельность в России. Такую политику они объясняют желанием помогать гражданским россиянам и обеспечивать их необходимыми товарами.

Компании, которые все еще стремятся выйти из России, вероятно, столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены мириться с большими списаниями и потерями,

– отмечает эксперт Ян Месси

Как на это реагирует Кремль

Кремль решил ответить компаниям, которые выходят из российского рынка. Россия хочет не менее 50% от цены продажи иностранных активов. На фоне отсутствия решительных действий со стороны Запада, требования Кремля усиливаются.

Например, компания Danone при продаже активов потеряла ориентировочно 1,3 миллиарда долларов. Убытки других компаний достигли 90% от стоимости. Сейчас Кремль взял под свой контроль активы таких западных компаний:

Carlsberg;

Uniper;

Fortum;

OMV.

Еще в 2022 году в России приняли закон, регулирующий работу с инвесторами из "недружественных" стран. Речь идет о государствах, которые ввели или поддержали санкции против России. Согласно этому решению, продажа активов таких компаний должна происходить с согласия государственных органов власти.