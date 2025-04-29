Який бізнес зараз відкривають найчастіше: тренди 2025 року
- В Україні під час війни підприємці шукають гнучкі та швидко адаптовані бізнес-моделі з мінімальними інвестиціями.
- Популярні напрямки включають онлайн-магазини, послуги у соцмережах та IT, мобільні кав'ярні, освітні проєкти, та креативні студії.
Війна, зміни вподобань споживчів, перезавантаження економіки кардинально змінили ландшафт малого й середнього бізнесу в Україні. Сьогодні підприємці шукають моделі заробітку, які дозволяють зберігати гнучкість, швидко адаптуватись і не потребують мільйонних інвестицій.
Актуальні ідеї для бізнесу
Тож які напрями бізнесу зараз найпопулярніші серед тих, хто вирішує почати власну справу, розбирався 24 Канал.
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Онлайн-магазини
Продаж через Instagram, TikTok, маркетплейси та власні сайти залишається лідером. Найчастіше відкривають магазини:
- авторських прикрас, кераміки, натуральної косметики;
- одягу з локальним виробництвом або дропшипінгом;
- товарів для ЗСУ (патчі, турнікети, амуніція).
Зростає запит на українські бренди з чіткою айдентикою та соціальною позицією. Люди готові платити за історію, а не лише за товар.
Послуги в соцмережах та IT
Фахівці, які вміють продавати через Instagram, TikTok, Telegram, наразі мають стабільний попит. Багато хто відкриває мікроагенції або працює як самозайняті:
- SMM-менеджери, сторісмейкери, копірайтери;
- таргетологи та контекстники;
- фахівці з розробки сайтів, ботів, налаштування реклами.
Навіть без досвіду можна пройти інтенсив за 1 – 2 місяці, набрати клієнтів і стартувати з мінімальними витратами.
Кавові та мобільні точки з фастфудом
Невеликі кав'ярні на виніс, кавові мобілі або фудкорти з вуличною їжею продовжують відкриватися навіть у складні часи. Популярні формати:
- кава з собою + випічка;
- хот-доги, паніні, курячі стріпси;
- донати, круасани, чуроси на фудтраках.
Цей бізнес хоч і простий для старту, та теж вимагає ідейності, адже конкуренція висока та передбачає певні ризики. Часто його відкривають військові після повернення, молодь або сімейні пари.
Освітні проєкти та онлайн-курси
Навчання залишається запитом №1 у період змін. Найчастіше запускають:
- онлайн-школи іноземних мов;
- курси для мам у декреті (манікюр, фото, SMM);
- авторські програми саморозвитку, психотерапії, ментального здоров’я.
Якщо ви є експертом у певній сфері, спробуйте монетизувати знання через мінікурси, менторство, клуби.
Креативні студії (фото, відео, контент)
Instagram, TikTok та YouTube створили запит на якісний контент. Зараз багато хто відкриває:
- студії для зйомок (фото/відео простори);
- продакшн-агенції для брендів;
- послуги відеографів, режисерів контенту.
Попит особливо високий у сфері малого бізнесу, блогінгу та інфобізнесу.