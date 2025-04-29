Який бізнес зараз відкривають найчастіше: тренди 2025 року

Війна, зміни вподобань споживчів, перезавантаження економіки кардинально змінили ландшафт малого й середнього бізнесу в Україні. Сьогодні підприємці шукають моделі заробітку, які дозволяють зберігати гнучкість, швидко адаптуватись і не потребують мільйонних інвестицій.

Актуальні ідеї для бізнесу

Тож які напрями бізнесу зараз найпопулярніші серед тих, хто вирішує почати власну справу, розбирався 24 Канал.

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Онлайн-магазини

Продаж через Instagram, TikTok, маркетплейси та власні сайти залишається лідером. Найчастіше відкривають магазини:

авторських прикрас, кераміки, натуральної косметики;

одягу з локальним виробництвом або дропшипінгом;

товарів для ЗСУ (патчі, турнікети, амуніція).

Зростає запит на українські бренди з чіткою айдентикою та соціальною позицією. Люди готові платити за історію, а не лише за товар.

Послуги в соцмережах та IT

Фахівці, які вміють продавати через Instagram, TikTok, Telegram, наразі мають стабільний попит. Багато хто відкриває мікроагенції або працює як самозайняті:

SMM-менеджери, сторісмейкери, копірайтери;

таргетологи та контекстники;

фахівці з розробки сайтів, ботів, налаштування реклами.

Навіть без досвіду можна пройти інтенсив за 1 – 2 місяці, набрати клієнтів і стартувати з мінімальними витратами.

Кавові та мобільні точки з фастфудом

Невеликі кав'ярні на виніс, кавові мобілі або фудкорти з вуличною їжею продовжують відкриватися навіть у складні часи. Популярні формати:

кава з собою + випічка;

хот-доги, паніні, курячі стріпси;

донати, круасани, чуроси на фудтраках.

Цей бізнес хоч і простий для старту, та теж вимагає ідейності, адже конкуренція висока та передбачає певні ризики. Часто його відкривають військові після повернення, молодь або сімейні пари.

Освітні проєкти та онлайн-курси

Навчання залишається запитом №1 у період змін. Найчастіше запускають:

онлайн-школи іноземних мов;

курси для мам у декреті (манікюр, фото, SMM);

авторські програми саморозвитку, психотерапії, ментального здоров’я.

Якщо ви є експертом у певній сфері, спробуйте монетизувати знання через мінікурси, менторство, клуби.

Креативні студії (фото, відео, контент)

Instagram, TikTok та YouTube створили запит на якісний контент. Зараз багато хто відкриває:

студії для зйомок (фото/відео простори);

продакшн-агенції для брендів;

послуги відеографів, режисерів контенту.

Попит особливо високий у сфері малого бізнесу, блогінгу та інфобізнесу.