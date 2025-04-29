Актуальні ідеї для бізнесу

Тож які напрями бізнесу зараз найпопулярніші серед тих, хто вирішує почати власну справу, розбирався 24 Канал.

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Онлайн-магазини

Продаж через Instagram, TikTok, маркетплейси та власні сайти залишається лідером. Найчастіше відкривають магазини:

  • авторських прикрас, кераміки, натуральної косметики;
  • одягу з локальним виробництвом або дропшипінгом;
  • товарів для ЗСУ (патчі, турнікети, амуніція).

Зростає запит на українські бренди з чіткою айдентикою та соціальною позицією. Люди готові платити за історію, а не лише за товар.

Послуги в соцмережах та IT

Фахівці, які вміють продавати через Instagram, TikTok, Telegram, наразі мають стабільний попит. Багато хто відкриває мікроагенції або працює як самозайняті:

  • SMM-менеджери, сторісмейкери, копірайтери;
  • таргетологи та контекстники;
  • фахівці з розробки сайтів, ботів, налаштування реклами.

Навіть без досвіду можна пройти інтенсив за 1 – 2 місяці, набрати клієнтів і стартувати з мінімальними витратами.

Кавові та мобільні точки з фастфудом

Невеликі кав'ярні на виніс, кавові мобілі або фудкорти з вуличною їжею продовжують відкриватися навіть у складні часи. Популярні формати:

  • кава з собою + випічка;
  • хот-доги, паніні, курячі стріпси;
  • донати, круасани, чуроси на фудтраках.

Цей бізнес хоч і простий для старту, та теж вимагає ідейності, адже конкуренція висока та передбачає певні ризики. Часто його відкривають військові після повернення, молодь або сімейні пари.

Освітні проєкти та онлайн-курси

Навчання залишається запитом №1 у період змін. Найчастіше запускають:

  • онлайн-школи іноземних мов;
  • курси для мам у декреті (манікюр, фото, SMM);
  • авторські програми саморозвитку, психотерапії, ментального здоров’я.

Якщо ви є експертом у певній сфері, спробуйте монетизувати знання через мінікурси, менторство, клуби.

Креативні студії (фото, відео, контент)

Instagram, TikTok та YouTube створили запит на якісний контент. Зараз багато хто відкриває:

  • студії для зйомок (фото/відео простори);
  • продакшн-агенції для брендів;
  • послуги відеографів, режисерів контенту.

Попит особливо високий у сфері малого бізнесу, блогінгу та інфобізнесу.

Чому ці напрями актуальні та затребувані

Серед переваг цих бізнесів – їх гнучкіть, можна бути залученим особисто та вести справу самостійно або залучити команду. Наступна перевага – невисокий поріг входу – іноді достатньо кількох тисяч гривень і хорошого смартфона. Фахівці також відзначають психологічну потребу в контролі — під час війни людям важливо мати відчуття впливу на своє життя. І на останок – тренд на локальне та етичне. Будуючи автентичні бренди українці підтримують "своє". Це стал своєрідною новою нормою для бізнесів.