Бізнес у селі може бути прибутковим і цікавим. Головне – обрати нішу, яка відповідає можливостям, інтересам і місцевим потребам. 24 Канал розповідає, який бізнес можна відкрити в селі для жінки – з мінімальними вкладеннями та перспективою розвитку.

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Вирощування зелені, овочів або ягід

Цей варіант чудово підходить для жінок, які мають город або ділянку землі. Особливо радимо звернути увагу на вирощування мікрозелені, зеленої цибулі, петрушки та кропу. Попит за зельнь є цілий рік.

Чудовими варіантами є і сезонні фрукти та ягоди, як от полуниця, малина, чорниця. Їх можна продавати на ринку, магазинам або варити домашнє варення.

І ще один варіант – тепличне вирощування, воно продовжує сезон і дозволяє отримати прибуток раніше за інших.

Домашня випічка або консервація

Якщо ви любите готувати, це може стати основою бізнесу. Пироги, торти на замовлення, печиво – завжди мають попит. І не банальна порада – зверніть увагу на домашні консервації та ферментовані продукти (огірки, салати, варення). Наразі ці товари цінуються в містах як "еко-продукти".

Готову продукцію можна продавати через соцмережі або на місцевому ярмарку.

Квітковий бізнес

Радимо розглянути вирощування розсади, кімнатних або садових квітів. Також можна виготовляти букети на замовлення. Або ж робити сухоцвіти та флористичні композиції. Це чудова справа для жінок, які люблять красу і природу.

Міні-садочок або гуртки для дітей

Якщо у вас є педагогічна освіта або любов до дітей – це може стати як справою життя, так і джерелом стабільного доходу. Адже ви можете організувати у селищі гуртки творчості, англійської мови або музики.

Міні-садок на кілька дітей у власному будинку – популярний варіант для місцевостей, де не вистачає дитячих закладів.

Рукоділля і хендмейд

В'язання, вишивка, мило ручної роботи, свічки – усе це можна робити вдома й продавати онлайн або на ярмарках. Особливо цінуються вироби з натуральних матеріалів та етностилю.

Бізнес разом із подругами

Об'єднання з іншими жінками може дати більше можливостей. Ви можете домовитись про відкриття невеликого швейного цеху, пекарні або майстерні. Або ж організовувати фестивалі, туристичні маршрути чи розвивати "зелений туризм" – для гостей із міста.

Фермерство або вирощування тварин

Цей напрям більше підходить тим, хто не боїться фізичної праці. Серед варіантів:

вирощування курей, качок, перепелів;

продаж яєць, м'яса або молока;

переробка молока в сири, йогурт.

Тренд на натурально продукцію в Україні зростає.

Поради. Почніть із малого – спробуйте, що найбільше подобається. Просувайте себе в соцмережах: Facebook, Instagram, OLX, TikTok. Спілкуйтеся з іншими підприємцями: обмін досвідом – безцінний. І головна настанова – не бійтеся помилок – будь-яка справа вчить.